寒夜目睹女街友躲宮廟樓梯發抖　暖警送上熱食充飢抵擋寒流

▲平鎮警分局派出所員警29日凌晨在三崇宮附近巡邏，發現樓梯口有人包著棉被躲在寒夜裡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

最近低溫侵襲，桃園市平鎮警分局員警29日凌晨巡邏經過平鎮區三崇宮時，發現女街友躲在樓梯間，全身僅以棉被包住但卻冷得發抖，員警察覺女街友精神狀況欠佳，身體狀況不好，趕緊到附近超商購買熱食提供女街友充飢，女街友經補充熱食與飲料後，精神狀況好多了，感謝員警提供熱食，讓她更有體力獲得溫暖抵禦寒冬。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷指出，北勢派出所警員彭建鈞、盧志偉與彭賢祐3人今天凌晨零時許巡邏經過振興西路的三崇宮，眼角瞄到樓梯間疑似有人影晃動，結果發現是60歲的譚姓女街友，瑟縮在棉被裡中顫抖，因入夜後溫度僅十餘度，員警欲攙扶她到派出所，但譚姓女接手卻婉拒員警好意。

▲平鎮警分局派出所員警29日凌晨在三崇宮附近，提供熱食給譚姓女街友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於譚姓女皆有疑似體力不濟，員警研判可能肚子餓，趕緊到附近超商購買熱食與飲料，讓譚女可以及時充飢暖暖身體。經過3名員警即時處置後，譚姓女皆有表示精神好很多了，感謝員警在寒夜中幫助她。

平鎮警分局呼籲，近日適逢冷氣團來襲氣溫驟降，已請第一線同仁積極調查轄區獨居老人、行動不便或家境貧困需要關懷與協助者，讓民眾在寒流中能感受社會溫暖的一面。另外提醒民眾，若在轄內發現弱勢需要幫助者，可聯繫警方或通知區公所、社福單位幫忙，讓弱勢者感受到社會關懷。

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