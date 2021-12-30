下班好塞！元旦連假開始「國道車潮接龍」　壅塞7路段曝光

▲國道塞車。（圖／高公局國道即時路況）



記者董美琪／綜合報導

今晚下班塞塞塞！今日（30日）為元旦連續假期前1天上班日，西部國道路網於16時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5南向石碇至坪林，其餘路段大致行車順暢，截至17時，國道交通量為71.3百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里。

明日（31日）為元旦連續假期首日，預估國道交通量為111百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部高公局預估明（31日）壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，詳細路況預報圖如附件。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。