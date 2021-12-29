愛前進偏鄉！張榮發基金會攜手台師大扎根雲林教育

▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

偏鄉教育資源相對缺乏，台灣師範大學與張榮發基金會攜手，協助雲林縣4所偏鄉學校，導入創新教學與師培模組，包括融入多媒體科技和線上班級經營策略，讓近8成學生因此喜歡上英文課，超過6成學生認為幫助數學能力，為疫情衝擊下的偏鄉教育，提供穩定教學品質，共同實踐大學與企業社會責任。

▼PASSION扎根數學科教學課程，老師利用數棒引導學生熟悉四則運算。（圖／台師大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為打造偏鄉優質教育環境，台師大與張榮發基金會合作「心心向榮偏鄉國民小學學力增能計畫」，託台師大PASSION扎根教學團隊，協助雲林水碓國小、永光國小、華南實驗國小與樟湖生態國民中小學，打造易操作且高效的教學模組，今（29日）舉行發表成果。

▼張榮發基金會攜手台師大扎根偏鄉教育，今天舉行成果發表會。（圖／台師大提供）

台師大表示，110年總計為雲林辦理4場現場增能研習、5場線上教學增能研習、40場觀議課，與35場行政及學科交流，服務教師331人次，支援教師授課492課時，全面支援雲林學校提升教學品質。

另從增能研習教師問卷顯示，全體認為PASSION英語文教材易於操作、97%以上認為英語文課程內容豐富且易於備課；數學科部分，則有96%認為有助於提升學生的數學概念理解及計算能力，實際操作教學模組後，參與教師均認同英語文與數學扎根課程可增加學生學習自信。

台師大指出，110年雲林四校學期與遠距間，運用PASSION扎根教學模組，共開辦28班扎根班，診斷與教學服務2010學生人次，總計3717課時，更辦理20場成果展，透過多元評量形式，引導學生展現學習成果。學生問卷顯示，經過扎根英文課程後，近 80% 的學生喜歡上英文課，亦有超過6成學生認為，扎根數學課有助提升數學能力。

▼PASSION扎根教學數學科成果展，透過賓果遊戲解題活動，展現學習成果。（圖／台師大提供）

台師大教育學院助理教授兼計畫主持人胡翠君表示，有鑑於偏鄉教師負擔沉重，且專業教學資源與支援較為缺乏，台師大除透過教學模組外，也進行教師增能研習、密集觀議課、學科與行政交流等，形成教師支援網絡，藉此穩定教師流動造成學生學習斷層困境。

胡翠君指出，在現場師培增能部分，提供完整系統性教材教法，包括教學活動設計與應用、班級經營策略，以及差異化教學等，同時也導入線上師培模組，除原有支援模式外，更融入多媒體科技與活動和線上班級經營策略，為疫情衝擊下的偏鄉教育提供穩定教學品質。

▼PASSION扎根數學教師增能研習，引導教師如何運用幾何扣條，帶領學生認識三角形四邊形性質。（圖／台師大提供）

台師大副校長宋曜廷表示，執行計畫過程發現中，偏鄉學校師生雖少，但行政與教學負擔一樣重，仍得盡力提升教學品質，這次計畫代表雙方攜手共同實踐社會責任，希望未來這樣的做法與模式，能夠創造更多連結，協助更多有需要地方。



張榮發基金會鍾德美執行長也說，透過這次合作，看見學生在這一年所學是可以改變一輩子的，而在少子化時代，大人給孩子最好禮物，就是讓他們發自內心喜愛學習新事物，把孩子的學習權還給孩子，而PASSION扎根教學團隊做到了。