　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛前進偏鄉！張榮發基金會攜手台師大扎根雲林教育

▲▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

偏鄉教育資源相對缺乏，台灣師範大學與張榮發基金會攜手，協助雲林縣4所偏鄉學校，導入創新教學與師培模組，包括融入多媒體科技和線上班級經營策略，讓近8成學生因此喜歡上英文課，超過6成學生認為幫助數學能力，為疫情衝擊下的偏鄉教育，提供穩定教學品質，共同實踐大學與企業社會責任。

▼PASSION扎根數學科教學課程，老師利用數棒引導學生熟悉四則運算。（圖／台師大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

為打造偏鄉優質教育環境，台師大與張榮發基金會合作「心心向榮偏鄉國民小學學力增能計畫」，託台師大PASSION扎根教學團隊，協助雲林水碓國小、永光國小、華南實驗國小與樟湖生態國民中小學，打造易操作且高效的教學模組，今（29日）舉行發表成果。

▼張榮發基金會攜手台師大扎根偏鄉教育，今天舉行成果發表會。（圖／台師大提供）

▲▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

台師大表示，110年總計為雲林辦理4場現場增能研習、5場線上教學增能研習、40場觀議課，與35場行政及學科交流，服務教師331人次，支援教師授課492課時，全面支援雲林學校提升教學品質。

另從增能研習教師問卷顯示，全體認為PASSION英語文教材易於操作、97%以上認為英語文課程內容豐富且易於備課；數學科部分，則有96%認為有助於提升學生的數學概念理解及計算能力，實際操作教學模組後，參與教師均認同英語文與數學扎根課程可增加學生學習自信。

台師大指出，110年雲林四校學期與遠距間，運用PASSION扎根教學模組，共開辦28班扎根班，診斷與教學服務2010學生人次，總計3717課時，更辦理20場成果展，透過多元評量形式，引導學生展現學習成果。學生問卷顯示，經過扎根英文課程後，近 80% 的學生喜歡上英文課，亦有超過6成學生認為，扎根數學課有助提升數學能力。

▼PASSION扎根教學數學科成果展，透過賓果遊戲解題活動，展現學習成果。（圖／台師大提供）

▲▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

台師大教育學院助理教授兼計畫主持人胡翠君表示，有鑑於偏鄉教師負擔沉重，且專業教學資源與支援較為缺乏，台師大除透過教學模組外，也進行教師增能研習、密集觀議課、學科與行政交流等，形成教師支援網絡，藉此穩定教師流動造成學生學習斷層困境。

胡翠君指出，在現場師培增能部分，提供完整系統性教材教法，包括教學活動設計與應用、班級經營策略，以及差異化教學等，同時也導入線上師培模組，除原有支援模式外，更融入多媒體科技與活動和線上班級經營策略，為疫情衝擊下的偏鄉教育提供穩定教學品質。

▼PASSION扎根數學教師增能研習，引導教師如何運用幾何扣條，帶領學生認識三角形四邊形性質。（圖／台師大提供）

▲▼張榮發基金會攜手台師大扎根雲林偏鄉教育。（圖／台師大提供）

台師大副校長宋曜廷表示，執行計畫過程發現中，偏鄉學校師生雖少，但行政與教學負擔一樣重，仍得盡力提升教學品質，這次計畫代表雙方攜手共同實踐社會責任，希望未來這樣的做法與模式，能夠創造更多連結，協助更多有需要地方。


張榮發基金會鍾德美執行長也說，透過這次合作，看見學生在這一年所學是可以改變一輩子的，而在少子化時代，大人給孩子最好禮物，就是讓他們發自內心喜愛學習新事物，把孩子的學習權還給孩子，而PASSION扎根教學團隊做到了。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
刑事局「警花」淪小三！　讚已婚台商：X完我還能二次上陣
自爆交往9年沒做！　藍營女戰神「前嫩男友」驚人家世曝
4年吸金18億！　正妹直播主等12人遭起訴
正妹治療師比基尼逛大街　鄉民被晃暈：I need help
詐騙假冒「東森寵物雲」徵才　公司嚴正聲明
快訊／立場新聞宣布「立即停止運作」　遣散所有員工
豪送保時捷！超商新年福袋開賣　超狂獎項曝光
最佳連鎖速食店票選出爐！　這間黑馬打敗摩斯漢堡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

每到節日就消失！「性感內衣沒人看」...她曝男友職業：很忙嗎？

蔡英文突換大頭貼！　「1個月換2次」網氣炸：酒駕都不管

揮別2021！捷運廣告超驚喜　邀全民一起High迎新年

婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩　人夫夾中間崩潰

華航與桃機工會簽訂團體協約　鄭文燦：盼勞資共贏

美無症狀感染者隔離縮短「台灣不跟進」　陳時中：7+7是最大限度

正妹治療師穿比基尼逛大街　鄉民晃暈求救：I need help

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

每到節日就消失！「性感內衣沒人看」...她曝男友職業：很忙嗎？

蔡英文突換大頭貼！　「1個月換2次」網氣炸：酒駕都不管

揮別2021！捷運廣告超驚喜　邀全民一起High迎新年

婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩　人夫夾中間崩潰

華航與桃機工會簽訂團體協約　鄭文燦：盼勞資共贏

美無症狀感染者隔離縮短「台灣不跟進」　陳時中：7+7是最大限度

正妹治療師穿比基尼逛大街　鄉民晃暈求救：I need help

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

19歲妹聲音沙啞…喉嚨「炸整片菜花田」嚇傻：我沒有性行為

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻「偽造學經歷」　謊報擔任副教授

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

刑事局形象大使淪小三！讚已婚台商「居然還能二次上陣」下場曝

染疫者恐變「Long COVID」　醫解析「新冠後遺症」：5類人當心

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

機車「後照鏡仰躺」他傻爆眼！　6細節惹笑老司機：太猴了吧

「金融年終上看12個月？」證券妹苦曝實情　網反按讚：等發雞排

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

交部修法重罰酒駕！交長曝3方向

血型決定你愛喝哪種「咖啡」

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

foodpanda當機2小時餐廳全關了！業者回應

「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

重罰酒駕3方向曝光！網揪「超扯Bug」氣炸

更多熱門

相關新聞

大新竹排擠效應　日本區劃法解決

大新竹排擠效應　日本區劃法解決

近期新竹地區的政治人物，丟出了「新竹縣市合併升格」直轄市的議題，立法院也緊鑼密鼓要安排法案審議，或許最快在2022年，台灣就會再多出一個直轄市，台灣島內就會產生「七都」跟「台灣省十二縣市」這樣的行政區劃。如此一來，台灣省只剩下600萬左右人口，僅佔全國人口數四分之一。

雲林首家巷弄長照站虎尾揭牌　就近就地服務長輩

雲林首家巷弄長照站虎尾揭牌　就近就地服務長輩

古坑華山咖啡業者推熱紅酒飲品　微甜帶酸溫暖身體

古坑華山咖啡業者推熱紅酒飲品　微甜帶酸溫暖身體

郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

地方創生的傳承　靠這碗豆腐冰

地方創生的傳承　靠這碗豆腐冰

關鍵字：

張榮發基金會台師大雲林偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面