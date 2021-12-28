雲林首家巷弄長照站虎尾揭牌　提供長輩就近就地服務

▲雲林縣20鄉鎮市衛生所首家開設C級巷弄長照站的示範點今日在虎尾揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣20鄉鎮市衛生所首家開設C級巷弄長照站的示範點今(28)日在虎尾揭牌，雲林縣是個高齡化縣市，老年人口比率高達19.7%，有感於許多鄉親都在外地打拚，縣府去年率全國之先成立長期照護科，透過20鄉鎮市衛生所，讓長輩就近就地受到照顧，縣長張麗善期許社區長照服務，成為縣內民眾的好厝邊。

虎尾鎮衛生所於2017年爭取中央前瞻建設經費修繕，歷時3年於2020年完成硬體空間改善及補強工程，設置無障礙設施並建構高齡友善環境，除了可以提供附近社區長輩關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務外，還提供共餐服務、健康促進、預防及延緩失能/失智課程、社會參與等總共6大服務。

衛生局長曾春美說，包含虎尾鎮衛生所C級巷弄長照站在內，截至2021年11月底，全縣共有171個社區及醫事C級巷弄長照站；由於衛生所是最基層的社區醫療服務單位，因應雲林縣人口老化情況，張縣長希望以衛生所為據點，除原有的預防延緩健康促進業務外，也把長照延緩失能失智部分帶進衛生所，結合不同專業服務，設計多元課程，讓活躍老化、銀耀雲林的理念在地深耕。

曾春美表示，縣府希望以虎尾鎮衛生所為出發點，未來20鄉鎮市衛生所都會轉型，預計開設2個A據點、2個B據點、16個C據點，希望在張縣長的大力支持下，明年底前可以全部佈建完成，讓長照服務在地化，鄉親們都可以透過最熟悉的衛生所獲得便捷的長照服務及諮詢。



虎尾鎮長丁學忠表示，在虎尾鎮衛生所開設C級巷弄長照站，希望讓社區長輩們把衛生所當作厝邊，有任何大小事都可透過衛生所照顧管理專員的服務與轉介，讓鄉親生活得更有尊嚴。

▲ 縣府希望以虎尾鎮衛生所為出發點，未來20鄉鎮市衛生所都會轉型，預計開設2個A據點、2個B據點、16個C據點，希望在張縣長的大力支持下，明年底前可以全部佈建完成，讓長照服務在地化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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