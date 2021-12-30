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男搭訕正妹PUB騎樓激情擁吻　掀裙想「打野砲」遭拒竟硬上

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲賴姓男子去年8月在PUB搭訕到女子花花，2人一度在PUB外擁吻，不過當賴男欲進一步和花花發生關係時，被花花拒絕，但賴男卻不顧花花意願，對花花性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／高雄報導

賴姓男去年8月某日凌晨，在高雄一間PUB搭訕女子花花（化名），2人相談甚歡後，便在PUB外的騎樓直接擁吻起來，賴男眼見有機可乘，試圖褪去花花的衣物，卻被花花明確拒絕「不要」，但精蟲上腦的賴男卻無法抑制衝動，竟阻止花花離開對花花性侵得逞。高雄地院審理後，依強制性交罪，判處賴男有期徒刑3年2月。

賴姓男子去年8月凌晨，在高雄某間PUB喝酒遊玩時，進而搭訕到女子花花，2人聊得火熱，於是轉移到PUB外的騎樓互相擁吻，賴男見有機可乘，竟當場試圖想要褪去花花的衣物，和花花發生關係；不過卻被花花當場拒絕，並明確表示「不要」，未料精蟲上腦的賴男卻無法克制衝動，強制對花花性侵得逞，隨後花花奮力逃脫，逃回PUB找友人和保全求助，友人等見花花衣衫不整，全身只著貼身衣物，手上抱著洋裝且情緒崩潰，眼見有異，急忙上前關心並報警處理。

庭審時，賴男則坦承一切犯行。高雄地院審理後指出，審酌賴男和花花2人雖一度有親密之舉，但當賴男想進一步發生關係時，遭到花花明確拒絕，賴男卻為一己私念，強迫性侵花花得逞，對花花造成身心傷害巨大，且花花事後也向法官哭訴，自此事後她精神出現問題，已經服藥持續1年，至今仍無法接受人多的地方，衡量賴男事後積極欲與花花調解，彌補花花所受之損失，依強制性交罪，判處賴男有期徒刑3年2月。

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