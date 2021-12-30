糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

▲金正恩投入心血建造的社會住宅竟然一下就被強風給破壞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本與南韓在聖誕節前後迎來強烈寒流，而這波冷風也吹到更北邊的北韓。北韓各地傳出災情，不但多處電線桿倒下，就連鐵路的高壓電線也被風吹得纏繞在一起，導致列車停止運行3天。最慘的是，金正恩花費大把心力且引以為傲的地方建設社會住宅，才蓋了1年，就被強風吹到屋頂都飛走了，實在是很尷尬。

根據《每日北韓日文版》報導，《朝鮮中央電視台》23日就已經在天氣預報中，對位於東北部的咸鏡北道發布強風警報。當時曾指出，最大風速每秒可能會超過10公尺，沒想到實際風速卻比預測的還要強，讓北韓的豆腐渣工程瞬間露了餡。

▲金正恩經常積極親自視察建設工程。（圖／達志影像／美聯社）



鐘城、富寧以及羅先等地區24日起分別出現電線桿被吹倒的事故，而鐵道沿線的高壓電線更是因為被狂風吹到大打結，鐵路被迫停運3天。此外，也有部分地區的公寓大廈陽台上堆放的東西全都被吹走。

其中最令人震驚的，北韓領導人金正恩耗費大量心血，終於在2020年建造而成的一層樓社會住宅，竟然連整片的鐵皮屋頂都被吹走，其他工廠、公司行號也陸續傳出屋頂被吹翻的情形。此次強風至少造成10人以上受傷，被轉送至醫院，然而相較於此，政府的豆腐渣工程出包，恐怕更丟了金正恩的臉面。

報導指出，北韓在應對災害的能力上十分薄弱，明明鄰近的南韓與中國都沒有因為同樣一場天災發生巨大損失。而這全都是因為北韓內部的防災基礎設施還不夠完善，甚至還容易因為突如其來的強風或暴雨導致大規模停電，使得工廠產線被迫停擺，進而無法完成國家規定的生產額。

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