　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩投入心血建造的社會住宅竟然一下就被強風給破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本與南韓在聖誕節前後迎來強烈寒流，而這波冷風也吹到更北邊的北韓。北韓各地傳出災情，不但多處電線桿倒下，就連鐵路的高壓電線也被風吹得纏繞在一起，導致列車停止運行3天。最慘的是，金正恩花費大把心力且引以為傲的地方建設社會住宅，才蓋了1年，就被強風吹到屋頂都飛走了，實在是很尷尬。

根據《每日北韓日文版》報導，《朝鮮中央電視台》23日就已經在天氣預報中，對位於東北部的咸鏡北道發布強風警報。當時曾指出，最大風速每秒可能會超過10公尺，沒想到實際風速卻比預測的還要強，讓北韓的豆腐渣工程瞬間露了餡。

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩經常積極親自視察建設工程。（圖／達志影像／美聯社）

鐘城、富寧以及羅先等地區24日起分別出現電線桿被吹倒的事故，而鐵道沿線的高壓電線更是因為被狂風吹到大打結，鐵路被迫停運3天。此外，也有部分地區的公寓大廈陽台上堆放的東西全都被吹走。

其中最令人震驚的，北韓領導人金正恩耗費大量心血，終於在2020年建造而成的一層樓社會住宅，竟然連整片的鐵皮屋頂都被吹走，其他工廠、公司行號也陸續傳出屋頂被吹翻的情形。此次強風至少造成10人以上受傷，被轉送至醫院，然而相較於此，政府的豆腐渣工程出包，恐怕更丟了金正恩的臉面。

報導指出，北韓在應對災害的能力上十分薄弱，明明鄰近的南韓與中國都沒有因為同樣一場天災發生巨大損失。而這全都是因為北韓內部的防災基礎設施還不夠完善，甚至還容易因為突如其來的強風或暴雨導致大規模停電，使得工廠產線被迫停擺，進而無法完成國家規定的生產額。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
高中生召妓「壞到一半」沒射要退款　反遭4人抓鳥痛扁
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

預算未過軍公教等不到加薪4%　行政院：朝可追溯辦理

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

年終40個月「月薪也超狂」　長榮海10大QA！3類職缺不限科系也能考

安永鮮物鼓勵好手追夢　明年續辦新人選拔會

巴鈺公開產後「腰束奶澎」關鍵　性感指數爆表　勾老公大白天激戰

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

國際熱門新聞

情侶忘情野戰！　路人旁觀仍「吞吐騎乘」

酒駕害癱瘓！　21歲正妹網紅死前揭男友母子惡行

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

馬斯克賣281億元股票！　「超低價買進」持股反暴增

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

法新社：過去7天全球確診創新高 日增93萬例

擺脫對Omicron憂慮　美股道瓊創新高收36488點

泰國出現Omicron超級傳播者 COVID-19確診恐激增

約旦議會打架變肉搏場　澳媒體人提及台灣

打高端終於可以入境美國？他獲聘遊說拜登

144公斤肥龍女　1年內瘦身50公斤竟成正妹

印尼規模7.2地震　西南群島猛搖

女力抗俄！烏克蘭擴大戰時徵兵範圍

WHO：Omicron和Delta威脅　恐釀疫情海嘯

更多熱門

相關新聞

朴槿惠0時喜迎特赦！住院治療至明年2月

朴槿惠0時喜迎特赦！住院治療至明年2月

南韓前總統朴槿惠因涉「閨蜜門」干政案、收受多位國情院長特別費、非法介入新世界黨（國民力量前身）選舉公薦，今年1月被大法院（最高法院）判處20年徒刑，合計共22年刑。不過近來朴槿惠健康急速惡化，成為現任總統文在寅最後決定特赦的理由，一旦特赦令於31日0時生效，法務部將撤守5名戒護人力。

北韓士兵瘋搶大便！新年奇葩任務曝：每天上繳10kg人屎

北韓士兵瘋搶大便！新年奇葩任務曝：每天上繳10kg人屎

幫10萬人「人間蒸發」！日特殊公司助人連夜跑路

幫10萬人「人間蒸發」！日特殊公司助人連夜跑路

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國

關鍵字：

日韓要聞金正恩豆腐渣工程

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面