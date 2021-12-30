朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

▲朴槿惠入獄4年9個多月終於獲得特赦，對她而言可謂是「喜極而泣」的結果。（圖／視覺中國CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠因涉「閨蜜門」干政案、收受多位國情院長特別費、非法介入新世界黨（國民力量前身）選舉公薦，今年1月被大法院（最高法院）判處20年徒刑，合計共22年刑。不過近來朴槿惠健康急速惡化，成為現任總統文在寅最後決定特赦的理由，一旦特赦令於31日0時生效，法務部將撤守5名戒護人力。

根據《韓聯社》，朴槿惠2017年3月10日被憲法裁判所通過彈劾辦免案後，於該年3月31日入獄，至今已服刑4年9個多月（1736天），她曾於2019年9月17日在首爾聖母醫院接受肩膀手術，豈料因肩膀手術舊傷復發、腰間盤等問題，今年1月20日（住院20天）、7月20日（住院31天）兩度住進首爾聖母醫院接受治療，今年11月22日則轉院至位於首爾市江南區的三星首爾醫院。

朴槿惠甚至傳出牙齒腐爛到只能吃粥、五穀的地步，且精神狀態也不穩定，其辯護律師柳榮夏（유영하）以及相關當局不願對外公開病名。

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

南韓法務部指出，朴槿惠前總統的特赦、釋放程序將會於赦免令生效的31日0時前後進行，屆時矯正當局會將赦免證交付給朴槿惠、同時撤守常駐醫院的5名戒護人力，如此特赦程序才算結束；而健康惡化朴槿惠則預計安排持續至院治療至2月2日，期間除了辯護律師柳榮夏與少數人士以外，拒絕接見外部人士。

南韓法務部長朴範界在法律線記者懇談會上透露，此次赦免過程中當局參考了包含首爾聖母醫院在內等3個科別的醫師意見書，成為當局最後決定特赦的重要因素。

▲朴槿惠特赦後，喪失大部份的前總統禮遇。（圖／CFP）

朴槿惠此次雖然獲得特赦、同時可以復權，不過因為其在總統任期結束以前便遭到罷免，依照法律並無法享有「前總統」的相關禮遇、待遇，僅能獲隸屬青瓦台的總統警護處（대통령경호처）負責其總統任期結束後5年內的保鑣、隨扈任務，如今朴槿惠被罷免後入獄已4年9個月，等於是其享有的前總統隨扈禮遇至明年3月初到期。

屆時，警察廳將與總統警護處商議，如何分配朴槿惠的隨扈任務。

據悉，隨著朴槿惠被特赦，其所剩餘的17年3個多月的刑期將被免除，先前已繳納35億韓元的犯罪所得，剩餘的150億韓元的罰金也將獲得免除。

▼外界關注朴槿惠獲特赦出獄、出院後，將會釋出何種政治訊息。（圖／達志影像／美聯社）

＊朴槿惠重要年表

2017年3月10日：憲法裁判所通過罷免總統朴槿惠

2017年3月31日：朴槿惠入獄

2017年5月17日：共同民主黨文在寅當選大韓民國第19屆總統

2018年11月21日：非法介入新世界黨國會議員選舉公薦，二審判處2年徒刑（未提上訴，定讞）

2019年8月29日：閨蜜門干政案抗告，駁回更審

2019年9月16日：朴槿惠住進首爾聖母醫院、17日接受肩膀手術，住院78天

2019年11月28日：收受國情院長特別費抗告，駁回更審

2021年1月14日：大法院宣判閨蜜門干政案、收受國情院長特別費20年有期徒刑定讞、罰金180億韓元、追繳犯罪所得35億韓元

2021年1月20日：住進首爾聖母醫院（住院20天）

2021年7月20日：住進首爾聖母醫院（住院31天）

2021年11月22日：住進三星首爾醫院

2021年12月24日：獲選文在寅政府新年特赦、復權名單，預計31日0時生效

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