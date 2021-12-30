北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

▲北韓人民軍下令，新年要執行「蒐集大便」的詭異任務。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

2022年即將到來，全球各國都忙著迎接新的一年，北韓當然也不例外，但北韓的新年恐怕要從「惡臭」開始了。由於國內的化學廢料不足，當局積極推動全國性的「堆肥作戰」，同時要求士兵們積極蒐集人類的糞便作為肥料，以維持農場所需，甚至還訂下了每日目標，讓士兵苦不堪言。而大便瞬間炙手可熱，成為真正的「黃金」。

根據《每日北韓日本版》報導，由於2022年的1月2日是星期日，因此北韓民眾難得可以在元旦假期連休2天，不過隨著第3天開工，卻要迎來全國性的「堆肥作戰計畫」。北韓因為化學肥料不足，無法供給農業所需，因此只能土法煉鋼，以人類糞便作為肥料，當局也下令要求民眾在開工後，積極蒐集大便，甚至設立了「目標業績」。

據悉，市面上還出現業者「販售」人類糞便，甚至有不肖人士與農場合作偽造「堆肥認證書」，以證明自己對勞動黨極為忠心，有認真上繳大便。不僅如此，還出現了「糞便經紀人」這類特殊職業。

▲戰車兵不滿接受辛苦訓練卻被逼著撿大便。（圖／路透）



北韓人民軍的士兵當然也不例外，根據消息人士透露，位於平安南道價川市龍雲里的第2734部隊是直接隸屬於參謀本部的戰車兵養成機構。然而這裡的新兵卻被要求從12月14日開始加入「堆肥作戰」，除了基本的訓練與武器清潔時間外，每天凌晨2時到7時，必須要積極蒐集大便。每名新兵1天至少要上繳10公斤的人類糞便，讓他們痛苦不已。

為了不讓士兵們餓肚子，因此北韓各部隊都設有名為「副業地」的田地，而種植在副業地的農作物當然也需要施加肥料，所以蒐集人類大便的任務尤為重要。據悉，光是第2743部隊的副業地就有40公頃，所需的肥料量也是不容小覷。

第2743部隊為了培育戰車兵人才，光是初期訓練就花了3個月，隨後還有長達1年的戰車操縱訓練、實習訓練等，且12月起更有全體部隊的冬季訓練，然而這個養成所的新兵卻被使喚去「蒐集大便」，讓內部逐漸產生不滿的聲浪。

據悉，由於有部分新兵實在無法完成業績，所以悄悄地到軍營附近的居民家中偷大便，還因此被村民警告，「不要想對我的大便下手！」

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