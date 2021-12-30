　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

▲▼北韓軍隊爆發霸凌，導致士兵脫營前往中國。圖為金正恩2019年視察空軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓人民軍下令，新年要執行「蒐集大便」的詭異任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2022年即將到來，全球各國都忙著迎接新的一年，北韓當然也不例外，但北韓的新年恐怕要從「惡臭」開始了。由於國內的化學廢料不足，當局積極推動全國性的「堆肥作戰」，同時要求士兵們積極蒐集人類的糞便作為肥料，以維持農場所需，甚至還訂下了每日目標，讓士兵苦不堪言。而大便瞬間炙手可熱，成為真正的「黃金」。

根據《每日北韓日本版》報導，由於2022年的1月2日是星期日，因此北韓民眾難得可以在元旦假期連休2天，不過隨著第3天開工，卻要迎來全國性的「堆肥作戰計畫」。北韓因為化學肥料不足，無法供給農業所需，因此只能土法煉鋼，以人類糞便作為肥料，當局也下令要求民眾在開工後，積極蒐集大便，甚至設立了「目標業績」。

據悉，市面上還出現業者「販售」人類糞便，甚至有不肖人士與農場合作偽造「堆肥認證書」，以證明自己對勞動黨極為忠心，有認真上繳大便。不僅如此，還出現了「糞便經紀人」這類特殊職業。

▲▼1月試射2次！　金正恩趴沙丘大讚滿意：砲兵威力就是北韓軍隊的威力。（圖／路透）

▲戰車兵不滿接受辛苦訓練卻被逼著撿大便。（圖／路透）

北韓人民軍的士兵當然也不例外，根據消息人士透露，位於平安南道價川市龍雲里的第2734部隊是直接隸屬於參謀本部的戰車兵養成機構。然而這裡的新兵卻被要求從12月14日開始加入「堆肥作戰」，除了基本的訓練與武器清潔時間外，每天凌晨2時到7時，必須要積極蒐集大便。每名新兵1天至少要上繳10公斤的人類糞便，讓他們痛苦不已。

為了不讓士兵們餓肚子，因此北韓各部隊都設有名為「副業地」的田地，而種植在副業地的農作物當然也需要施加肥料，所以蒐集人類大便的任務尤為重要。據悉，光是第2743部隊的副業地就有40公頃，所需的肥料量也是不容小覷。

第2743部隊為了培育戰車兵人才，光是初期訓練就花了3個月，隨後還有長達1年的戰車操縱訓練、實習訓練等，且12月起更有全體部隊的冬季訓練，然而這個養成所的新兵卻被使喚去「蒐集大便」，讓內部逐漸產生不滿的聲浪。

據悉，由於有部分新兵實在無法完成業績，所以悄悄地到軍營附近的居民家中偷大便，還因此被村民警告，「不要想對我的大便下手！」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返
警衛爸月入30K供女兒「赴美攻碩士7年」！斷金援遭殺害棄屍
BMW公路賽車油門踩到底釀2死3傷　2飆仔下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

《立場新聞》被關　布林肯聲明譴責！籲立即釋放遭不當拘留的記者

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

《立場新聞》被關　布林肯聲明譴責！籲立即釋放遭不當拘留的記者

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

台股「封關日」開盤上漲、盤中翻黑　分析師：獲利了結賣壓出籠

總統府元旦開放參觀　邀請民眾清晨5點一起升旗

漲4萬、售價自320萬起！BMW iX電動休旅接單逾600張　7成買這車型

全台夜市9成都一樣？鄉民只服「北部1夜市」超道地：價格也合理

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

快訊／前V6隊長坂本昌行結婚！　老婆是寶塚王牌女星

好薪酸！陽明明年一月領「年終8個月」　員工苦笑：也是倍增

女高生編出「花蟹」給對手跳　MONIKA說重話！韓網灌爆IG批：失望

國際熱門新聞

情侶忘情野戰！　路人旁觀仍「吞吐騎乘」

酒駕害癱瘓！　21歲正妹網紅死前揭男友母子惡行

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

馬斯克賣281億元股票！　「超低價買進」持股反暴增

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

法新社：過去7天全球確診創新高 日增93萬例

擺脫對Omicron憂慮　美股道瓊創新高收36488點

泰國出現Omicron超級傳播者 COVID-19確診恐激增

約旦議會打架變肉搏場　澳媒體人提及台灣

打高端終於可以入境美國？他獲聘遊說拜登

144公斤肥龍女　1年內瘦身50公斤竟成正妹

印尼規模7.2地震　西南群島猛搖

女力抗俄！烏克蘭擴大戰時徵兵範圍

WHO：Omicron和Delta威脅　恐釀疫情海嘯

更多熱門

相關新聞

幫10萬人「人間蒸發」！日特殊公司助人連夜跑路

幫10萬人「人間蒸發」！日特殊公司助人連夜跑路

人在面臨低潮或是困境時，不免想要逃避，又或者是歸零重整，開始新生活，讓所有人都找不到自己。然而這一切卻沒有想像中的這麼容易，包括手機到信用卡，都有可能成為追蹤足跡的線索。日本就有一個新興的特殊行業，協助委託人「人間蒸發」，只要準備好行李，業者就可以幫你連夜搬家，並將所有可能找到你行蹤的線索都處理掉。這項特殊新服務至少已經協助10萬名受家暴、債務或是跟蹤等原因所苦的人。

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國

駐沖繩美軍爆大規模群聚　半數是Omicron！

駐沖繩美軍爆大規模群聚　半數是Omicron！

佳子公主慶27歲生日！甜美燦笑網暴動

佳子公主慶27歲生日！甜美燦笑網暴動

關鍵字：

日韓要聞推肥化學肥料戰車兵

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面