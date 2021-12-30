幫10萬人「人間蒸發」！日特殊公司助家暴、跟蹤受害者「連夜跑路」

▲日本出現一個新的產業，協助委託人徹底消失在原本的生活圈內。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

人在面臨低潮或是困境時，不免想要逃避，又或者是歸零重整，開始新生活，讓所有人都找不到自己。然而這一切卻沒有想像中的這麼容易，包括手機到信用卡，都有可能成為追蹤足跡的線索。日本就有一個新興的特殊行業，協助委託人「人間蒸發」，只要準備好行李，業者就可以幫你連夜搬家，並將所有可能找到你行蹤的線索都處理掉。這項特殊新服務至少已經協助10萬名受家暴、債務或是跟蹤等原因所苦的人。

根據英國媒體UNILAD報導，在影集《絕命毒師》中，人間蒸發就像是站在公車站等待被人帶走一樣簡單，然而現實生活中，想要徹底脫離原本的生活，銷聲匿跡，可就沒有這麼容易了，就算搬家也很容易被人找到新住處與新蹤跡。然而日本近年卻出現了一個新的行業，他能夠協助那些想要「人間蒸發」的顧客離開原本的家，開始新生活，甚至是換一個新的名字。

人間蒸發在日本被稱為「Jouhatsu（蒸発）」，也就是字面上蒸發的意思。而這些特殊公司便是專門協助委託人故意消失、開始新生活，抹除他們殘留在生活中的所有「蹤跡」，被稱為「yonigeya（夜逃げ屋）」，也就是「連夜跑路」的意思。

▲預計至少有10萬人曾經接受過「人間蒸發」服務。（圖／取自免費圖庫pixabay）



這些「yonigeya」公司不只幫人連夜搬家，他們還能協助你「消失」，從提供新住處到新的聯絡方式，同時確保沒有人跟蹤委託人。記者粗估，在日本至少有10萬人接受過這樣的服務。而這些公司的聯絡方式很輕易地就可以在各大搜尋引擎上被找到。

事實上，有些「yonigeya」公司甚至是由有「Jouhatsu」經驗的人所經營的，他們主要協助那些陷入絕望的被害人，例如長期遭到家暴、跟蹤的人，幫助他們逃離痛苦的根源。據悉，單次人間蒸發的費用從450美金（約新台幣1萬2437元）到2600美金（約新台幣7萬1858元）不等。

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