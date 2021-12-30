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王浩宇怒嗆「紅燈右轉撞死人」唯一死刑：很多高雄人會閉嘴

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲前桃園市議員王浩宇怒嗆「紅燈右轉撞死人」唯一死刑，很多高雄人會閉嘴。（圖／翻攝自臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

有意轉戰高雄的前桃園市議員王浩宇，在高雄酒駕事件民眾餘怒未消之際，多此發表逆風言論。在30日凌晨，他又再度發文表示，如果紅燈右轉撞死人，很多高雄人會閉嘴，而且比較高雄的交通比起中壢真的危險太多。

王浩宇臉書發文表示， 如果紅燈右轉撞死人、逆向撞死人也是唯一死刑，「我想很多高雄人會閉嘴」。

王浩宇說，來到高雄這陣子，交通規則在這邊好像不存在，真的是比中壢危險太多，「抱歉我說實話，因為這樣不想投我沒關係」。

王浩宇呼籲，政府當然要努力，但更重要的是駕駛人的公德心，大家真的要加油才是。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄酒駕引發很多民眾的怒火，但是王浩宇則多次發表逆風言論，強調嚴刑峻法不是唯一的辦法。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友對此回應表示，「我也認同高雄交通真的比其他縣市還要危險」、「走在路上都覺得每個人要撞我一樣」、「中壢已經超級危險了...沒想到高雄居然... 」、「我回高雄不太敢開車」、「突然開車門，害機車騎士撞上去的，也唯一死刑好了。」

但也有網友反駁王浩宇，「講的好像高雄人很不守法，每個地方都一樣啦，會守法的就會守法，不守法一樣不守法。不要來高雄沒多久就下如此定義，票投不投給你，我們自會觀察。」

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