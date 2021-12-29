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元旦總統府升旗典禮交管一次看　捷運2出入口關閉、部分路段禁停車

▲總統府升旗。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統府升旗。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華民國111年元旦總統府升旗典禮交通管制出爐！台北市府警察局30日上午10時起至2022年1月1日下午3時分預演階段及典禮3階段針對總統府周邊進行交管。另捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園）自31日晚間10時至元旦上午8時關閉。此外，為因應活動需求，部分路段的汽、機車停車格將暫停使用。

總統府元旦升旗交管如下：

典禮預演階段：

時間：2021年12月30日（四）上午10時至下午5時
範圍：凱達格蘭大道【重慶南路以東(含)至公園路(不含)以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北】全線車道。
原則：管車不管人。

▲總統府元旦升旗典禮交管。（圖／台北市府警察局提供）

▲總統府元旦升旗典禮交管。（圖／台北市府警察局提供，下同）

第一階段：

時間：2021年12月31日（五）晚上9時至2022年1月1日（六）清晨4時半
範圍：博愛路(不含)以東、寶慶路(含)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(含)以北範圍內的道路（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制）。
原則：人、車管制，憑證入場。

第二階段：

時間：2022年1月1日（六）清晨4時至早上8時（視狀況彈性調整）
範圍：博愛路(不含)以東；衡陽路、襄陽路及常德街(不含)以南；中山南路(不含)以西；愛國西路(不含)以北範圍內的道路。
原則：車輛管制。

▲▼總統府元旦升旗典禮交管。（圖／台北市府警察局提供）

第三階段：

時間：2022年1月1日（六）早上8時至下午3時
範圍：凱達格蘭大道【重慶南路(含)以東至公園路(不含)以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北】範圍內的道路（視散場狀況彈性調整）。
原則：車輛管制。

▲▼總統府元旦升旗典禮交管。（圖／台北市府警察局提供）

台北市府警察局也指出，配合交管措施，台北捷運公司自12月31日晚間10時起至2022年1月1日上午8時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園），往公園路方向及其他出入口正常開放通行；另台北市公共運輸處將協調公車業者改道行駛，詳情請查詢該處網站台北市政府交通局網站

另因應典禮活動需求，台北市停車管理工程處將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。

台北市府警察局強調，交通管制訊息將隨時提供各廣播電臺插播路況報導，本局特別籲請駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，且勿任意違規停車，並遵守員警或義交的指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

針對當天到總統府元旦升旗典禮觀禮民眾，主辦方提醒，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指示，入場除飲水外須全程佩戴口罩，實施體溫量測，並配合簡訊實聯制。

此外，當天參加活動的民眾可從下圖的6個入口進場，而寶慶路、懷寧街入口則不開放進場。

▼元旦總統府升旗典禮民眾進場入口位置。（圖／總統府提供）

▼元旦總統府升旗典禮民眾進場入口位置。（圖／總統府提供）

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