元旦3天連假國5有管制　新北交大籲上路先查路況

▲台64線臺北港端增設南向匝道先期工程完成通車，新北交大規劃行車路線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市交通大隊因應111年元旦連續假期，12月31日、1月1日凌晨0時至中午12時，在國道5號石碇及坪林交流道，實施「入口匝道封閉管制措施」，石碇南下入口僅供大客車通行，呼籲用路人可行駛替代道路（台9線、台2線、106線道）。

另「台64線臺北港端增設南向匝道先期工程」在12月25日通車，此次連假南下西部沿海地區旅客，可由台64線西行下八里二（原台北港）匝道左轉台61線南下，或改道台64線西行右轉八里引道連接台61線，再於台61線2K（八里二）匝道迴轉上台61線南下。

▼台64線臺北港端增設南向匝道先期工程完成通車，元旦假期將是交通大考驗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

而北返旅客可由台61線12K（下罟子）匝道沿台15線（中山路）接台64線東行往五股，或改道台61線2K（八里二）匝道迴轉上台61線，再於IC匝道（約7K處）下平面接台64線引道往五股方向行駛，避免與平面道路交織影響車流。

元旦連假首日31日為補假日，建議用路人提早出發，以節省旅途時間，為掌握即時路況資訊，請民眾多利用本局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣0800-000123、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」0800-261077回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

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