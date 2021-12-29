「中共一國兩制淪政治笑話」　民進黨：嚴厲譴責扼殺香港民主自由

▲《立場新聞》多人被逮捕，包含歌手何韻詩。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

針對香港29日清晨拘捕《立場新聞》6名高層或前高層人員及倡議民主的歌手何韻詩，再次打壓媒體一事。民進黨表示，這是中共當局持續公然撕毀一國兩制承諾、扼殺香港民主自由的作為，民進黨要表達最嚴厲的譴責。

民進黨表示，香港警方共派出超過200名軍裝及便衣人員大動作搜查媒體辦公室，抓捕民主自由倡議者，令人憤慨和不滿。這突顯出，中共和港府完全無視國際社會對香港情勢惡化的高度憂慮，並一再透過《港版國安法》扼殺香港言論自由，製造媒體輿論的寒蟬效應，在在證明中共治理之下的每一寸土地，都不可能有任何自由的空間。

「所謂的一國兩制完全淪為一則政治笑話。」民進黨強調，中共除了打壓香港媒體娛樂圈，更透過改變香港立法會選制，以「愛國者治港」目標變相改造香港民主選舉制度，立法會九十議席僅一名非建制派議員，成為名副其實的「橡皮圖章」。

民進黨表示，對於港府透過《港版國安法》打壓香港人民的新聞與言論自由及香港選制改變讓立法會成為一言堂機構，民進黨將與國際社會持續支持香港人民爭取民主自由，關懷港人的政治訴求，「中共及港府倒行逆施的作為，最後只會帶來更嚴重的後果。」

▼《立場新聞》多人被逮捕，包含歌手何韻詩。（圖／路透社）