顏寬恒質疑投開票所限制改變　管碧玲喊「冤枉啊」：顏先生太緊張

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選在即，民進黨立委管碧玲日前在立法院質詢時，呼籲中選會應函釋「明令禁止民眾於投開票所外進行不正當的攝錄影」，遭國民黨候選人顏寬恒批評「明顯有針對性」。對此，管碧玲29日透過臉書回擊，顏寬恒太緊張了，這質詢是依據去年6月高雄市長罷免投票的規定，當時高雄地檢署、橋頭地檢署還發布新聞稿，要求投票所四周30公尺外，不得有監控等不法行為。

顏寬恒今天上午受訪說，依《公職人員選舉罷免法》規定30公尺內不得有干擾勸誘行為，若30公尺外沒有不當行為也不會罰，相關措施若有改變是明顯有針對性，「如果規定有改變，民眾和選監人員能適應嗎？大家一頭霧水，其實投票時間訂在周日，就已引起相當大的討論，也對中選會充滿了不信任。」

對於顏寬恒說法，管碧玲今天透過臉書說，「冤枉啊！」她在質詢中完全沒有提到顏寬恒，而是依據高雄經驗，「開票可以錄影，投票不可以，這是有執法前例可循的」，因為當時高雄人被要求投票時30公尺外不可以「監控」，現在台中剛剛實施的罷免案，執法標準不一樣，因此她拿出來質詢，「顏先生太緊張了啦！」

管碧玲並引述高雄地檢署、橋頭地檢署去年6月的聯合新聞稿內容稱，「針對109年6月6日即將舉行之『高雄市第三屆市長罷免案』投票，為維護投開票秩序，並保障民眾投票權利，高雄地檢署及橋頭地檢署對投開票所內外之違法行為處理原則如下：投票所四周30公尺外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如：叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，依刑法第142條或第147條究辦」。