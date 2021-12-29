港警逮捕《立場新聞》高層　柯文哲譴責北京：得不到國際社會尊重

▲柯文哲譴責北京政府壓迫媒體。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

香港國安處29日清晨以「串謀發布及複製煽動刊物罪」，突襲親泛民主派的網媒《立場新聞》辦公室，逮捕6名高層及前董事，包括歌手何韻詩；另外，先前已被逮捕的7位含黎智英在內的香港《蘋果日報》高層昨也遭加控同罪。對此，台北市長柯文哲譴責北京政府壓迫媒體，不僅不會讓人民心悅誠服，也不會得到國際社會尊重。

香港國安處29日清晨動員逾200人突襲位在九龍觀塘區開園道的《立場新聞》辦公室，搜查令包括授權警方搜查及撿取新聞材料，並以涉嫌違反《刑事罪行條例》中的「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕6位高層及前董事，分別是前總編輯鍾沛權、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、林紹桐、何韻詩；另港警也搜查《立場新聞》副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇的住所，其本人也遭拘捕。這是繼港警繼搜查壹傳媒及《蘋果日報》後，再次大規模高調搜查媒體。

無獨有偶，香港檢察官昨日針對黎智英及壹傳媒前行政總裁張劍虹、《蘋果日報》前副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、英文版執行總編輯馮偉光（筆名「盧峰」）與主筆楊清奇（筆名「李平」）等7人，以及《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司和蘋果互聯網有限公司3家法人，加控「串謀發布及複製煽動刊物罪」。若黎智英真的被定罪，恐要再加上2年監禁和5千港幣（約1萬8千元）的罰款。

對此，柯文哲28日在臉書表示，眾多指標性人物遭到逮捕，在2021跨年前增添了肅殺的氣氛。香港從去年六月底開始執行國家安全法，一年多來，已經讓香港新聞報導 與資訊揭露 面對巨大挑戰。柯批評，當國家機器可以動輒把新聞報導冠上妨害國家安全 的罪名，用關台、關押來壓迫第四權的行使，必然會使言論自由遭到壓抑，引發寒蟬效應，當真相與事實變得遙遠，政府也會離民心、法治、開放與進步愈來愈遠。

「人權與法治乃至新聞自由，是人類的普世價值。」柯文哲也譴責，北京政府對媒體的壓迫，針對性的裁罰、濫捕媒體工作者，用監獄做為壓制異見的工具，不會讓他的人民心悅誠服，不會得到國際社會尊重。