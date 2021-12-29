港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

記者蔡紹堅／綜合報導

香港媒體《立場新聞》6名高層及前高層29日上午遭港警國安處逮捕，公司已宣布即刻停止運作，遣散所有員工。港警國安處高級警司李桂華下午表示，政府已依法例凍結《立場新聞》6100萬港元（約2.16億元新台幣）的資產，並懷疑在英國設有分社的《立場新聞》勾結外部勢力。

李桂華指出，國安處今（29日）晨在全港各地採取行動，針對《立場新聞》及其他人串謀發布多篇具有煽動性的文章，依《串謀發布拘捕煽動刊物罪》逮捕3男4女，包含編輯與時任董事，「他們對機構的編採及公司策略擔任很重要的角色。」

▼《立場新聞》署理總編輯林紹桐被捕。（圖／路透社）



李桂華提到，國安處探員搜查了多處，包含《立場新聞》的辦公室及新聞材料，過程中起獲大量電腦、電子器材、電話、文件，以及50萬港元現金。李桂華還說，保安局也依據「港區國安法」發出凍結財產通告，凍結《立場新聞》6100萬元資產，是國安處成立以來偵破案件中金額最多的一次。

李桂華強調，《立場新聞》涉嫌在2020年7月至今年11月間，不斷刊登帶煽動性的文章，企圖引起憎恨或藐視香港政府，引起對香港司法憎恨、引起香港居民間不滿、煽惑他人使用暴力、唆使他人使用暴力或不服從合法命令。

李桂華還說，警方調查發現《立場新聞》大部分資產是以隱密的方式存入，加上該公司已不收訂閱及贊助，也不多接廣告，「為何資金可以充裕到設立英國分社？」

李桂華並指出，警方會繼續調查《立場新聞》的資金來源，及英國分社營運的真正目的，包含有否涉及勾結外國勢力等。

李桂華也特別舉了多個《立場新聞》發表煽動性的文章的例子，包含「有文章曾形容『香港抗爭者被失蹤被侵犯』，這些文章刊登時間在『港區國安法』實施後，是亳無事實根據的惡意指控。」以及「有文章形容結果不如他們預期的審訊是與法律無關，稱『中共赤裸地濫用權力，用法庭來展示隻手遮天』，令人對司法產生憎恨。」

▼《立場新聞》宣布暫停運作 。（圖／翻攝臉書）



▲港警搜查《立場新聞》，帶走多箱文件。（圖／路透社）

