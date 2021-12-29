血荒他衝捐血站挽袖給抽500c.c　騎車回家突然暈眩摔車下巴濺血

記者鄧木卿／台中報導

台中市57歲程姓男子得知最近血荒，日前早上騎車出門捐了500cc的血，返家途中突然一陣暈眩，人車應聲倒地，巡邏員警接獲通報趕緊前往查看，程男雖然意識清楚，但下巴受傷流血，員警趕緊聯繫救護人員到場，發現傷口較深需送醫縫合，程男這才意識到自己傷勢不輕，對於員警及熱心民眾的協助深表感激。

▲▼一名中年男子捐完500cc血後，騎車返家途中突然暈眩摔車，下巴全是血。（圖／民眾提供）

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員盧禹丞、周修德，日前中午巡邏經過大智北路近南京路口時，熱心民眾上前通報前方路口有名男子騎車騎到半路，突然摔倒在地，該名男子口罩下緣不停滲出血跡，正準備報警求助，就見到不遠處出現巡邏車的警示燈。

員警將車輛停在後方警戒來車，並上前了解男子狀況，原來是程男平日就有捐血習慣，近日看到血液庫存量偏低，於是前往台中公園捐血車，如同往常般挽袖捐出500cc的熱血，不料返家途中卻「突然間就看不到了」，接著便摔倒在地，程男對於勞煩警消人員直說不好意思。

警方提醒，捐血是助人益己的善行義舉，但民眾捐血前應先評估個人身體狀況，切勿空腹捐血，捐血地點通常都有提供飲料和餅乾，民眾捐血後，盡量在現場休息片刻補充水分，沒有頭暈等不適現象再行離去，此外，捐血後也避免搬提重物及劇烈運動，以免造成瘀血，騎乘駕駛交通工具時也務必量力而為。