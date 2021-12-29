林昶佐：只有站出來投下不同意罷免　才可以終結看不下去的鬧劇

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，林昶佐29日表示，最近有很多不分藍綠的里長都站出來，甚至有幾位國民黨的里長都支持他，「不是因為我們自己做了很多事，而是我們大家一起做了很多事」，只有站出來投票，才可以終結這一種讓大家已經看不下去的這種鬧劇。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／民進黨直播）



民進黨29日下午在中央黨部召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，與會者包括林昶佐、民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀、民進黨台北市黨部主委吳怡農、林靜儀後援會總會長蔡其昌、林靜儀競選總部主委林佳龍、民進黨主席蔡英文等人。

林昶佐致詞時表示，最近有很多不分藍綠的里長都站出來，甚至有幾位國民黨的里長都支持他，「不是因為我們自己做了很多事，而是我們大家一起做了很多事」。

林昶佐指出，他相信很多人覺得公投、罷免、補選一直來，到底有完沒完，「選舉不是去年就結束了嗎，怎麼選不完、很疲累、很厭倦」，但是他要拜託大家，只有站出來投票，才可以終結這一種讓大家已經看不下去的這種鬧劇，讓台灣的民主可以繼續往前走。

林昶佐也說，尤其最近在罷免投票上發現，民眾在投票意願上，很多人以為反對罷免，就是不用投票，到今天在掃街都還遇到這樣。

「昶佐，我一定支持你啦，亂搞的，我絕對不會去投的」，林昶佐笑說，有沒有搞錯，這是從高雄市議員黃捷到前台灣基進立委陳柏惟，大家都一再面對的難題，大家還習慣於以前罷免投票的行為模式，「我要再次拜託大家，反對罷免就要出來頭不同意票，這是非常清楚」。

林昶佐說，大家有很多事情可以做，最近他跟林靜儀也有推出小的布條出來，「家裡不一定可以掛看板、大的布條，但是機車、車子、包包都可以有小的布條，隨時跟我們索取」。

林昶佐也呼籲，拜託大家在明年1月9日這天，讓中二選區的林靜儀順利地進入國會，在台北市的中正萬華也要拜託大家，站出來投下不同意罷免。