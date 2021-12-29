「留下認真立委」 吳怡農：民進黨台北市黨部全力支持林昶佐

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案投票倒數，民進黨今（29日）下午舉行「靜昶守護終結惡鬥」記者會，力挺林昶佐和台中市第二選區立委補選候選人林靜儀。民進黨台北市黨部主委吳怡農上台致詞時一度忘詞，而後表示，要透過這次補選終結「惡罷」這樣不好的政治風氣，並暗指台北市議員鍾小平欲將「罷昶」當作重回國民黨的「伴手禮」，「我們每一個人的任務是，一起來恢復、保護我們的民主制度，提升我們的民主制度」。

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／翻攝自民進黨YouTube直播）

吳怡農會中表示，今天要跟大家分享3件事情，第一是希望這次是最後一次的罷免和補選，他拜訪了很多中正萬華的在地里長和朋友，每個人都稱讚林昶佐多麼的努力，團隊在地做多少服務，沒有一個人覺得林昶佐有任何應該被罷免的理由，「選舉不等於民主」，一個社會、政黨、任何參選人如何看待選舉的結果，凸顯的是其民主素質。

吳怡農比喻，參選要有運動家精神，勝不驕、敗不餒，可是從過去這段時間，看到罷免方為了個人或家族利益發動罷免，凸顯出其民主素質「完全不及格」，可是他相信在台北市中正萬華、台中市第二選區的民主素質不只這樣，並呼籲支持者，應該一起中止「這一切鬧劇」。

尷尬的是，吳怡農要準備講「第二件事情」時突然忘詞，直到拿出筆記後才侃侃而談說，選舉是為了人民福祉，不是為了教訓誰，不是為了報復誰，更不是為了特定家族利益，選舉是為了行使「國家主人」的權力，選出更好的人才幫政府做更多更好的事情，但是很不幸的是，台灣的選舉正慢慢變質，很多人藉由選舉做報復、教訓人家，甚至這次發動「罷昶」的在地議員聲稱，罷免是為了當他回到國民黨的「伴手禮」。

最後，吳怡農也說，選民應該思考，自己是國家的主人，還是幫忙教訓人家的工具，相信大家心裡的答案絕對是站在林昶佐、林靜儀這邊，「我們每一個人的任務是，一起來恢復、保護我們的民主制度，提升我們的民主制度」，因此，民進黨台北市黨部將全力支持林昶佐，唯一任務就是守下認真的立委。