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獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「韓國能，台灣不能？」

▲▼前總統陳水扁。（圖／陳水扁提供）

▲前總統陳水扁。（圖／陳水扁提供，下同）

記者吳育玟／台北報導

南韓總統文在寅24日宣布特赦南韓前總統朴槿惠，讓台灣是否特赦前總統陳水扁一事議論再起，陳前總統民間醫療團隊發言人陳昭姿29日透露，日前就特赦一事與台北市長柯文哲通過電話，柯文哲一貫抱持歷史問題需要解決的主張，認同「韓國能，為何台灣不能」，對特赦陳水扁一事表示支持。

南韓法務部在24日宣布，總統文在寅特赦因貪腐、濫權、干預選舉等罪被判入獄22年的南韓前總統朴槿惠，盼能藉此達到社會和解。

這也讓國內是否特赦前總統陳水扁一事重啟討論。陳昭姿今天表示，在韓國特赦朴槿惠的消息出來後，與同是陳水扁民間醫療團隊成員的台北市長柯文哲通過電話交換意見，電話中柯文哲抱持一貫以「這種歷史問題確實需要解決」的態度，表態支持蔡英文特赦陳水扁。

其實柯文哲已多次以特赦陳水扁為例，回應外界對社會和解訴求的主張，他曾指蔡英文總統「連前總統陳水扁特赦都不肯了，還談與藍營的和解？」

24日韓國特赦朴槿惠訊息一出，副總統呂秀蓮即透過辦公室發表聲明，呼籲總統蔡英文能特赦前總統陳水扁，但總統府僅以「最重要的是確保陳水扁受到最好的照顧」未正面回應這個訴求，這讓陳水扁不禁在臉書上感嘆「韓國能，台灣不能？」並在日前接受訪問時，以韓國前兩任已逝總統全斗煥、盧泰愚，還有與他同一時期的菲律賓前總統艾斯特拉達為例，向蔡政府喊話，「相信他山之石可以攻錯」。

陳昭姿指出，2012年朴槿惠與文在寅曾是總統大選的競爭對手，當年文在寅還輸給了朴槿惠，「對立的競爭對手都可以做到這樣了，何況現在是民進黨主政？」她也再次呼籲蔡英文總統正視陳水扁特赦案。

▲▼前總統陳水扁。（圖／陳水扁提供）

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