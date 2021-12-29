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「大新竹」升格怎麼併？　鄭正鈐邀林智堅公開辯論

▲▼鄭正鈐召開「大新竹升格怎麼併？鄭正鈐邀林智堅公開辯論」記者會。（圖／鄭正鈐辦公室提供）

▲鄭正鈐召開「大新竹升格怎麼併？鄭正鈐邀林智堅公開辯論」記者會。（圖／鄭正鈐辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

民進黨力推大新竹合併升格，遭在野黨質疑是為新竹市長林智堅「英人設市」，話題持續發酵，林智堅27日宣布棄選大新竹市長，並強調朝野要正視問題、理性溝通。對此，新竹市國民黨立委鄭正鈐29日召開記者會，邀請林智堅公開辯論，並呼籲林不要迴避。

林智堅宣布棄選2022大新竹合併後的市長，鄭正鈐表示，民進黨全黨同力營造林智堅「犧牲小我」完成「竹竹合併升格」的「大我」悲情英雄形象，但令民眾不解的是，林智堅選不選跟大新竹合併升格完全是兩碼事，而且誰來選根本不是重點，重點是再怎麼急，地制法也不能亂修。

鄭正鈐指出，國民黨主席朱立倫提出有超過7成民眾贊成2026年竹竹苗再升格，以及認同要有財劃法修法的配套措施。這顯示民眾並不認同民進黨急就章的修法之外，也看見民眾對於縣市合併升格的同時必須要有完整規劃與配套的要求。

鄭正鈐表示，民進黨不斷強調竹竹合併有急迫性，但2017年嘉義縣市合併的議題同時引發新竹縣市合併的討論時，林智堅當時說「市府內部至今沒有縣市合併的討論」，民進黨立院總召柯建銘也強調涉及國土規畫的議題要從長計議，「目前沒有急迫性」。

然而，從2017年至今，期間完全沒有任何新竹縣市合併的「從長計議」，柯建銘也說，「國土重劃案」至今沒有正式在立法院被提出來過。突然之間大新竹合併升格突然變得有「急迫性」，而且「急迫」到民進黨想用逕付二讀沒收討論的方式，直接輾壓民主、比拳頭。

鄭正鈐批評，柯建銘所提的「一字修法」等同拿掉了地制法中縣市升格的門檻，全台所有縣市只要在政治文化經濟發展上有「特殊需要」，只要行政院同意，就可以升格。既然如此，新竹縣市各自直接升格即可，何必搞縣市合併？苗栗縣也不用擔心將來會被直轄市包圍而邊緣化，自立自強提出「特殊需要」，一起拚升格，一起縣市均等。

鄭正鈐強調，這種修法不但搞得天下大亂，而且還會產生「小都大縣」的問題，若財畫法不一起提出修法，統籌分配款的財源與分配比率不變，除了依然存在「富都窮縣」的情形，將來出現七都、八都或是九都，直轄市的餅只會愈分愈小，資源分配不公的問題也將愈演愈烈。

鄭正鈐認為，攸關台灣未來發展走向的法案，必須經過縝密的討論、凝聚共識與提出周延的配套修法。國民黨反對民進黨如此荒腔走板的修法，要求要回歸委員會理性討論，但民進黨指控國民黨為「反對發展」，還把提出凝聚共識與要求討論的人，貼上「一己之私」的標籤，完全就是「作賊喊抓賊」。

鄭正鈐表示，他與林智堅都是新竹子弟，也都曾擔任市議員，不但長年服務家鄉，更對新竹市充滿熱愛。雖然彼此對大新竹合併升格有不同的版本，但目的都是支持及推動大新竹的發展。他支持與促成大新竹的發展，配套做得好，新竹會更好。而且大新竹合併升格應傾聽民意、凝聚共識，同時提出修訂「財劃法」的配套措施，從整體國土規劃與區域發展的角度看待合併升格問題。

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