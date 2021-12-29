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林智堅深夜發文！嘆成竹竹併的「阻礙石頭」：搬開我是成全大局

▲新竹市長林智堅出席民進黨中執會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅27日宣布，將不參選「大新竹市長」，投下政壇震撼彈。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長林智堅27日晚間宣布，放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，他28日深夜11時許再次發文，表示在野黨一直用「因人設事」、「一人一黨自私」等理由，讓新竹脫胎換骨的契機暫停，因此他深思後決定，若他成為竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事。

林智堅臉書全文：

「因為它不見了，你才會記得，它曾經是你的。」

這段時間為了大新竹合併升格的議題，經常台北新竹東奔西跑，回到家孩子都睡了，早上吃早餐的時候，尤其是女兒，她總會第一個發聲說：「爸爸～你昨天怎麼這麼晚才回來，你已經三天晚上沒有跟我們親親晚安了」，緊接著我總是在圓桌早餐會議中被輪番奚落（和我在辦公室開會時的氣勢相比，差異很大）。

時間過得真快，記得2014年，樂樂才兩歲，平平才剛出生，妹妹呢？還沒想到她會出現。七年市政的工作時間，工作佔據了我生活的多數，常和同仁互相消遣，和他相處的時間可能超過太太，同仁也會消遣我，對我的了解可能真的比先生還多。這就是每一位市長的日常吧。

大新竹合併升格，就好像我過去做的許多夢想一樣，它就這麼突然的來了，我覺得是對的，所以就往前衝了！一樣的，號召著和我想法一致的夥伴們，開始為這件事努力，上週五(12/24)立法院這個法案，眼看著要逕付二讀，可惜的是，國民黨還有許多在野政黨都用「因人設事」、「一人一黨自私」的理由，讓這個本來能夠讓新竹脫胎換骨的最佳契機，暫停了！也是經過了那一天之後，我深思了許久，如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了

昨天宣布之後，坦白說，心情五味雜陳、喜憂參半，喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨，如：國民黨、民眾黨、時代力量，在這個議題上，會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格

我想和大家分享的是，我們現在擁有的很多東西，你會認為是理所當然，甚至你可能沒有真正注意或不在意，但有一天它不見了，你才會記得，它曾經是你的。我說的是自己，「陪伴孩子成長的時間」，我說的也是，「大新竹合併升格的機會」，如果我們不努力促成，當它不見了，你才會記得，它曾經是你的。

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