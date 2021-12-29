林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨推動《地制法》修法，新竹縣市合併升格的議題成為焦點，本來被視為有望參選大新竹市長的林智堅，近日遭到藍營指控「英人設市」，27日在總統官邸與總統蔡英文商議後，宣布棄選大新竹市長。

回溯至2021年初，台灣還沒遭到本土疫情的侵襲，國內政治議題環繞在2022年縣市首長選戰的可能人選。當時，林智堅屢被點名轉戰桃園市長選戰，事實上這也非無跡可尋，在2月期間，林智堅曾5天跑三次桃園，跨縣市的行程不免讓外界有選舉考量的猜想。

不過，在前高雄市長韓國瑜拋下高雄挑戰總統大位之後，「落跑市長」成為政壇極為敏感的詞彙；因此，林智堅轉戰桃園，評估「落跑市長」對新竹選情的衝擊，成為考量之一。

隨後，台灣在5月陷入漫長的本土疫情風暴中，好不容易9月疫情趨緩，林智堅也正式拋出「新竹縣市合併」的倡議；不過，時間點敏感，適逢2022年選戰前，不免遭到陣敵質疑他是為解套新竹選情，「因人設事」的質疑也排山倒海而來。

只是當時的民進黨，正陷入「四項公投」的苦戰中，大新竹合併的議題並非首要任務，但此番倡議，已經攪動新竹地方各系統，甚至牽動土地開發利益問題，反彈力道不容小覷。

在民進黨成功將公投「四項完封」後，蔡英文那個週末就在官邸召集黨內要角，針對新竹縣市合併的議題，調和黨內共識，儘管達成「高度共識」的結論，事實上，黨內特定派系也非全數買單。

接著，立法院在24日火速處理由民進黨總召柯建銘所提《地制法》第四條條文修正草案，本打算直接逕付二讀，但藍營直接突襲佔領主席台杯葛，嘲諷批評是「英人設市」，最終只好交付內政、司法及法制委員會審查。

事實上，林智堅確實有準備，升格後肩負大新竹市長選戰的重任，但在地方、黨內特定派系反彈、立法院推動修法受阻，以及「因人設事」標籤更趨鮮明下；27日下午，林智堅在官邸跟蔡英文表達堅定態度，願意以棄選來換取大新竹升格。

對此，綠營黨內人士說，棄選的林智堅如果是以退為進，等著黃袍加身，恐怕坐實了「因人設事」的事實；因此，他在2022年的角色，如果不是轉戰其他縣市，那就剩下全力輔選大新竹，以抬轎來建戰功，同時也是捍衛新竹縣市倡議的最佳高度與姿態。

這位人士表示，在林智堅宣布棄選後，國民黨在議題回應上，明顯亂了方寸，從原本狂打「因人設事」的全都被迫轉向，又回歸探討國土劃分，顯見在野陣營在此議題上，並無定見，也沒中心思想；相對於綠營，已有明確目標與論述，議題主導尚在手中。

不過放眼2022年新竹選戰，倘若成功合併升格，本來被視為最強也最適合的人選林智堅退出後，這讓綠營開始得徵詢新人選。黨內人士說，過去曾出征新竹縣長的鄭朝方就被點名，其形象年輕、清新，跟林智堅味道相近，加上他昔日經營民進黨相對弱勢的竹縣，可能會是考量人選。

不過，黨內人士也坦言，如果以選舉考量，甚至往負面方向來思考，大新竹合併後，基本盤綠營根本難敵藍營，這對民進黨來說實在吃力不討好，況且如果屆時丟失大新竹，那麼綠營不就賠了夫人又折兵，替人蓋好房子眼睜睜拱手送人。