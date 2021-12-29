　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨推動《地制法》修法，新竹縣市合併升格的議題成為焦點，本來被視為有望參選大新竹市長的林智堅，近日遭到藍營指控「英人設市」，27日在總統官邸與總統蔡英文商議後，宣布棄選大新竹市長。

回溯至2021年初，台灣還沒遭到本土疫情的侵襲，國內政治議題環繞在2022年縣市首長選戰的可能人選。當時，林智堅屢被點名轉戰桃園市長選戰，事實上這也非無跡可尋，在2月期間，林智堅曾5天跑三次桃園，跨縣市的行程不免讓外界有選舉考量的猜想。

不過，在前高雄市長韓國瑜拋下高雄挑戰總統大位之後，「落跑市長」成為政壇極為敏感的詞彙；因此，林智堅轉戰桃園，評估「落跑市長」對新竹選情的衝擊，成為考量之一。

隨後，台灣在5月陷入漫長的本土疫情風暴中，好不容易9月疫情趨緩，林智堅也正式拋出「新竹縣市合併」的倡議；不過，時間點敏感，適逢2022年選戰前，不免遭到陣敵質疑他是為解套新竹選情，「因人設事」的質疑也排山倒海而來。

只是當時的民進黨，正陷入「四項公投」的苦戰中，大新竹合併的議題並非首要任務，但此番倡議，已經攪動新竹地方各系統，甚至牽動土地開發利益問題，反彈力道不容小覷。

在民進黨成功將公投「四項完封」後，蔡英文那個週末就在官邸召集黨內要角，針對新竹縣市合併的議題，調和黨內共識，儘管達成「高度共識」的結論，事實上，黨內特定派系也非全數買單。

接著，立法院在24日火速處理由民進黨總召柯建銘所提《地制法》第四條條文修正草案，本打算直接逕付二讀，但藍營直接突襲佔領主席台杯葛，嘲諷批評是「英人設市」，最終只好交付內政、司法及法制委員會審查。

事實上，林智堅確實有準備，升格後肩負大新竹市長選戰的重任，但在地方、黨內特定派系反彈、立法院推動修法受阻，以及「因人設事」標籤更趨鮮明下；27日下午，林智堅在官邸跟蔡英文表達堅定態度，願意以棄選來換取大新竹升格。

對此，綠營黨內人士說，棄選的林智堅如果是以退為進，等著黃袍加身，恐怕坐實了「因人設事」的事實；因此，他在2022年的角色，如果不是轉戰其他縣市，那就剩下全力輔選大新竹，以抬轎來建戰功，同時也是捍衛新竹縣市倡議的最佳高度與姿態。

這位人士表示，在林智堅宣布棄選後，國民黨在議題回應上，明顯亂了方寸，從原本狂打「因人設事」的全都被迫轉向，又回歸探討國土劃分，顯見在野陣營在此議題上，並無定見，也沒中心思想；相對於綠營，已有明確目標與論述，議題主導尚在手中。

不過放眼2022年新竹選戰，倘若成功合併升格，本來被視為最強也最適合的人選林智堅退出後，這讓綠營開始得徵詢新人選。黨內人士說，過去曾出征新竹縣長的鄭朝方就被點名，其形象年輕、清新，跟林智堅味道相近，加上他昔日經營民進黨相對弱勢的竹縣，可能會是考量人選。

不過，黨內人士也坦言，如果以選舉考量，甚至往負面方向來思考，大新竹合併後，基本盤綠營根本難敵藍營，這對民進黨來說實在吃力不討好，況且如果屆時丟失大新竹，那麼綠營不就賠了夫人又折兵，替人蓋好房子眼睜睜拱手送人。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／彰化工廠全面燃燒！「爆炸聲狂響」烈焰沖天
林瑞陽、張庭真的出事！公司遭立案調查　爆被凍結26億資金
台灣人超愛吃到飽？　內行曝「關鍵原因」：其實很划算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

放寬黨政軍投資媒體上限10%闖關立院　NCC：目前不需要修法

民眾黨不滿「橘皮」黃珊珊選台北市長？　親民黨：共推是選項

中國讚尼國沒收我外館資產「正義之舉」　外交部：公然說謊至為無恥

朱立倫規劃農曆年後訪美　林俊憲酸：不怕吃到「瘋豬肉」嗎？

北市今年酒駕奪4命　柯文哲：除了修法重懲「還要醫療介入」

沱江艦1男下士成「內衣大盜」　艦指部：記2大過檢討汰除

酒駕有4成是累犯　蔡壁如提立法：酒癮者應接受治療

今率監委巡察行政院　陳菊：兩院攜手共為台灣的廉能與人權努力

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

《華燈初上》危機篇預告

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

媽託付顧小孩！老公傳照「阿坤顧」　回家見牠變「奶爸」眼神死躺地

Faye憶低潮數度淚崩　談與陳建寧互撕打官司：是人生教訓！

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

放寬黨政軍投資媒體上限10%闖關立院　NCC：目前不需要修法

民眾黨不滿「橘皮」黃珊珊選台北市長？　親民黨：共推是選項

中國讚尼國沒收我外館資產「正義之舉」　外交部：公然說謊至為無恥

朱立倫規劃農曆年後訪美　林俊憲酸：不怕吃到「瘋豬肉」嗎？

北市今年酒駕奪4命　柯文哲：除了修法重懲「還要醫療介入」

沱江艦1男下士成「內衣大盜」　艦指部：記2大過檢討汰除

酒駕有4成是累犯　蔡壁如提立法：酒癮者應接受治療

今率監委巡察行政院　陳菊：兩院攜手共為台灣的廉能與人權努力

「小丑」傑瑞德雷托生日放送冰塊腹肌！　凍齡臉蛋驚艷網：這50歲？

運科調整出徐若熙　味全二軍投教張立帆未獲續約

孕婦平安夜遭轟8槍「頭部中彈」　產下腹中雙胞胎身亡

協會遭疑帳目不清！　瑞莎經紀人「已在整理資料」：近期會公布

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

「標準二型」飛彈製造合約　雷神飛彈防禦5.78億美元得標

涉信義殺警W會館2命案逃大陸3年　李聿鈞林明杰押解回台

陳雨鑫／升格非萬靈　台灣不能有「三等國民」

陳清河／從「產學合作」中　找到影視產業的新活力

準備飆高音！朋友「千年殺」支援　下秒高八度：WOO～WOO～哇喔

政治熱門新聞

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

徐耀昌曝林智堅來電　分割苗栗「頭份給新竹」

沱江艦1男下士成「內衣大盜」　艦指部：記2大過檢討汰除

快訊／軍公教提撥退撫基金免稅　估67萬人受惠

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

中國讚尼加拉瓜1舉　外交部：無恥

民眾黨不滿黃珊珊參選？　親民黨：共推是選項

黨政軍可投資媒體上限10%闖關立院

快訊／「iPhone不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

立院三讀性工法　產檢假、陪產假延長至7日

朱立倫規劃訪美　他酸：不怕吃到瘋豬肉嗎？

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

北市今年酒駕4死　柯：要醫療介入

更多熱門

相關新聞

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，國民黨28日公布一則在網路流傳的影片，根據內容，民進黨候選人林靜儀在一場會議中拍桌，態度相當囂張，甚至怒罵疑似是在場的基層官員「你們是當作我在這邊幹什麼的？」，國民黨質疑林靜儀在擔任立委時濫用權力。

升格非萬靈　台灣不能有三等國民

升格非萬靈　台灣不能有三等國民

林智堅打給他「想一刀分割苗栗」！　網全傻：世界大戰嗎

林智堅打給他「想一刀分割苗栗」！　網全傻：世界大戰嗎

立院三讀通過　加重侮辱公務員刑責

立院三讀通過　加重侮辱公務員刑責

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

關鍵字：

林智堅民進黨

讀者迴響

熱門新聞

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

林瑞陽、張庭真的出事！公司已遭立案調查

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

瑞莎被控斂財！潔哥：你家小孩接得到30萬商演？

瑞莎被控斂財　作詞家點破1關鍵

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

綜藝天王星二代家教大比拼！

王力宏潮牌店稱「剪下古董做衣服」！　陸網全氣炸

她胸挺「籃球大爛肉球」掛急診！醫嘆：已經晚期了

高三妹遭姊夫毒殺！父怒吼：我待他不差

瑞莎反擊文未提帳目不清！經紀人說明了

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面