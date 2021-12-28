日中防長同意「設立熱線」　岸信夫：台灣的命運與日本直接相關

▲日本防衛大臣岸信夫指出，將在2022年底前，建立與中國防長的通訊熱線。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省公布的新聞稿指出，在東亞鄰國間緊張情勢之際，日中防長達成了在2022年底前，建立一條聯合通訊熱線的協議。但是在中國國防部的聲明中，僅確認了這條協議，並沒有提及實際的時間點。

根據CNN報導，日中防長就台海、東海、南海爭議，進行2小時的視訊會談，並且在會談中達成這協議。

雙方在會談期間，談及主權爭議的分歧，包括日中雙方都聲稱擁有東海無人島鏈的主權，包括從1972年以來日本實質管理的釣魚台（尖閣諸島），這條島鏈醞釀的緊張情勢已經醞釀多年。

▲中國國防部長魏鳳和的聲明，確認了與日本達成熱線協議，但是沒有提及實際的時間點。（圖／翻攝自國防部官網）



中國近年來頻繁的向釣魚台派遣政府船隻，甚至包括海岸警衛隊船隻，但是日本方面認為，這是對於國際公認的島嶼主權進行挑戰。

岸信夫的聲明表示，日方反對以脅迫手段，單方面改變現狀的企圖，日方對此類行為表示嚴重關切，包括中國人民解放軍和中國海警船隻活動等個別事件

中國國防部的聲明則表示，中方將堅定維護領土主權和海洋權益。雙方應著眼於兩國關係大局，努力維護東海穩定。

岸信夫在9月接受CNN訪問時就表示，台灣發生的事情與日本直接相關，是攸關他國命運的能源生命線，日本90%的進口能源，要從台灣周邊通過。

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