　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日中防長同意「設立熱線」　岸信夫：台灣的命運與日本直接相關

▲▼日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）

▲日本防衛大臣岸信夫指出，將在2022年底前，建立與中國防長的通訊熱線。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省公布的新聞稿指出，在東亞鄰國間緊張情勢之際，日中防長達成了在2022年底前，建立一條聯合通訊熱線的協議。但是在中國國防部的聲明中，僅確認了這條協議，並沒有提及實際的時間點。

根據CNN報導，日中防長就台海、東海、南海爭議，進行2小時的視訊會談，並且在會談中達成這協議。

雙方在會談期間，談及主權爭議的分歧，包括日中雙方都聲稱擁有東海無人島鏈的主權，包括從1972年以來日本實質管理的釣魚台（尖閣諸島），這條島鏈醞釀的緊張情勢已經醞釀多年。

▲▼中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自國防部官網）

▲中國國防部長魏鳳和的聲明，確認了與日本達成熱線協議，但是沒有提及實際的時間點。（圖／翻攝自國防部官網）

中國近年來頻繁的向釣魚台派遣政府船隻，甚至包括海岸警衛隊船隻，但是日本方面認為，這是對於國際公認的島嶼主權進行挑戰。

岸信夫的聲明表示，日方反對以脅迫手段，單方面改變現狀的企圖，日方對此類行為表示嚴重關切，包括中國人民解放軍和中國海警船隻活動等個別事件

中國國防部的聲明則表示，中方將堅定維護領土主權和海洋權益。雙方應著眼於兩國關係大局，努力維護東海穩定。

岸信夫在9月接受CNN訪問時就表示，台灣發生的事情與日本直接相關，是攸關他國命運的能源生命線，日本90%的進口能源，要從台灣周邊通過。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
陳松勇二弟遭指爭遺產　怒控三弟「從來不講哥哥狀況」
台南市副議長「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊
2022最強偏財運出爐！「4生肖」財星爆棚　有機會中頭獎
謝忻COS蜘蛛人上健身房！　背影洩「超辣S曲線」
快訊／新店轎車撞騎樓5人！賣菜嬤「臟器外露」亡
校花AV女優「暴瘦」吸毒遭逮　手寫信曝光：我回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日中防長同意「設立熱線」　岸信夫：台灣的命運與日本直接相關

轟-6加入侵擾行列　國防院：共軍想展示可攻台東岸基地

馳援菲律賓風災　空軍C-130提供物資跨海送暖　

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

075型2號艦艦徽外洩　廣西艦確定入列東部戰區

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

抗戰勝利押送俘虜　老將軍目睹日軍自己縱火燒重傷士兵

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍　關注三類兵力配駐

4小時內飛抵南海最南端　AG600「鯤龍」1003架機完成總裝

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

日中防長同意「設立熱線」　岸信夫：台灣的命運與日本直接相關

轟-6加入侵擾行列　國防院：共軍想展示可攻台東岸基地

馳援菲律賓風災　空軍C-130提供物資跨海送暖　

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

075型2號艦艦徽外洩　廣西艦確定入列東部戰區

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

抗戰勝利押送俘虜　老將軍目睹日軍自己縱火燒重傷士兵

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍　關注三類兵力配駐

4小時內飛抵南海最南端　AG600「鯤龍」1003架機完成總裝

她胸挺「籃球大爛肉球」掛急診！飄出惡臭　醫嘆：已經晚期了

遭金管會罰1400萬　中信銀：依法究責涉案理專、避免類似情事發生

財政部盤點明年11大新措施！多項省稅顧荷包

打卡新景點！花蓮七星潭「海景鞦韆」　看月牙灣、無邊際藍色海

台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話：不覺得噁心嗎

婆婆贈鄰居名貴口罩！回家哭鬧「只送幾盒而已」：壞媳婦欺負我

百獸之王被雪「砸臉」　蠢萌模樣讓網敲碗：拜託當虎年賀卡

周定緯等1年「喜歡一個人」　派翠克：一聽就有畫面

酒駕有4成是累犯　蔡壁如提立法：酒癮者應接受治療

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

軍武熱門新聞

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉

抗日勝利後日自己縱火燒重傷士兵

中國測試世界功率最大「史特林發動機」

075型2號艦艦徽外洩曝入東部戰區

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍

「鯤龍」4小時內飛抵南海最南端

轟-6加入侵擾展示可攻台東岸基地

空軍C-130供物資跨海馳援菲律賓

幻象飛行員：看似優美飛得一定更美

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

美軍來得及協防台灣嗎？美媒曝1關鍵

日中防長同意設立熱線　岸信夫：台日命運直接相關

第三次世界大戰　日本先對這國下手

俄成功試射多枚鋯石飛彈　普丁讚：完美

更多熱門

相關新聞

全斗煥支持「血腥鎮壓」光州：Good Idea！

全斗煥支持「血腥鎮壓」光州：Good Idea！

一生惡名昭彰的南韓前總統全斗煥最終於11月23日以高齡90歲病逝住處，其生前不斷極力否認自己曾親自向戒嚴軍下令，要求開炮血腥鎮壓光州市民。不過如今有證據顯示，當初全斗煥在接到軍方提議血腥鎮壓光州的文件報告時，竟然直接點頭大讚，表示「好主意」（Good Idea）。

過年「搶福袋」超划算？　專家\曝3大缺點

過年「搶福袋」超划算？　專家\曝3大缺點

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法

日超巨大牡蠣「吃一個就痛風」！網曝：像喝海水

日超巨大牡蠣「吃一個就痛風」！網曝：像喝海水

貓兄妹調皮拆家　二臉無辜萌暈12萬網

貓兄妹調皮拆家　二臉無辜萌暈12萬網

關鍵字：

岸信夫魏鳳和熱線日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

快訊／瑞莎心碎首發聲！

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

綜藝天王星二代家教大比拼！

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

瑞莎接商演一口價30萬…只拿5萬打發學生

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面