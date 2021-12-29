打完2劑AZ一飛美國就確診！　他「3天症狀實錄」：其實沒那麼嚴重

▲打2劑AZ確診後輕症。非當事人。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

COVID-19雖然已獲得控制，但還是有機率感染，即使打了疫苗也會中鏢！一名在美國的網友透露，他在台灣打過2劑AZ疫苗，但返回德州時還是被傳染。他完整記錄症狀出現後，接下來3天的狀況，就像一般感冒的不適感乘以2倍，「其實沒很嚴重！」

原PO在PTT指出，他身邊約7、8個人都陸續感染，即使他在台灣接種了2劑AZ還是確診。21日是出現症狀的第一天，早上起床些微不舒服，下午頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛的感覺加劇，到了晚上食慾大減，食量剩下平常的一半，連坐在床上玩手機都沒什麼力氣，「還好我還蠻身體健康，感覺得出來第一天如果你是老人、不健康的人，可能自己單獨住的話會過不了這關。」

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22日下午症狀舒緩很多，原PO持續發燒流汗，元氣在慢慢恢復，但還是無法進行太燒腦的工作，繼續躺在床上打手機遊戲；23日不適感已經消失大半，剩下喉嚨痛、有痰、不停流汗，「COVID靠杯的就是這點，會拖...」。

▲美國疫情近期又略微升溫。（圖／路透）



原PO目前人在德州，打算聖誕節假期結束1月初就去看醫生，「COVID真的對年輕健康的人一點威脅都沒有就是了，但是誠如我所言，老年人、不健康的人、沒人照顧的話，感覺會掛點」，新冠肺炎輕症化以後，年輕人確診不用太緊張，只要像一般感冒多休息、吃藥就能康復。

網友留言，「越南周圍確診的，幾乎跟感冒一樣，幾天就康復了」、「那是因為你已經打過兩劑了」、「就重感冒阿，一般重感冒也有機會死人」、「打兩劑BNT這波美國疫情也中了，人在MD（馬里蘭州）...」、「你打兩針都還是那麼明顯的症狀，沒打針可能肺部就發炎了。」