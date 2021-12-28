「一時好玩」改林秉樞案維基頁面　監理所臨時人員懲處出爐

▲林秉樞（右）家暴女友高嘉瑜，卻意外扯出綠營網軍往內互打。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者許維寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞家暴，意外扯出綠營網軍往內互打。事後林秉樞事件的維基百科更遭更改特定條目，經查IP卻來自交通部公路總局，公路總局昨日證實曾有一名監理所臨時人員曾經編輯林秉樞資料頁面，並聲稱是一時好玩，公路總局今天（12/28）也公布對該員的懲處，遭記一支申誡。

公路總局昨日表示，有關12月5日社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」全案已查明。公路總局局長許鉦漳說，該案委請專業單位追查，也先著手對內展開約談、調閱監視器錄影帶，後來硬碟經專業單位解讀，證實12月22日確認一名金門監理站約僱同仁有修改紀錄。

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許鉦漳轉述，該名同仁第一時間認為偵查不公開，因此詢問時才沒有坦承，後來經警局告知便自行聯繫監理站後承認。目前確定是同仁利用下班時間編輯維基百科，只是出於好奇心所為，但同仁也很自責，因此才於第一時間備案，擔心會影響機關形象。

北市監理所今天召開考懲會，通過將記該員申誡一支，懲處理由為使用公務電腦從事連結非公務頁面，違反紀律，但考量到該員是初犯，且沒有任何刑事則森，因此給予記申誡一支。

台北市區監理所副所長曹金煌說，該員也不是有心，更不是外傳的網軍或駭客，本身也並非資訊專業，該員已表示認錯也虛心接受，目前全案一人受罰。