林秉樞案「公總IP網軍」抓到了！　監所臨時人員認：好奇改維基

記者黃翊婷／綜合報導

立委高嘉瑜遭家暴案扯出綠營網軍網內互打等爭議，甚至有民眾抓包林秉樞案的維基百科被人編寫，IP位置來自交通部公路總局。交通部公路總局今日（27日）上午8時發表聲明表示，已經抓到人了，是一名監理所契約服務員（臨時人員），該員已坦承是因為出於好奇心才會這樣做。

▲林秉樞家暴案牽扯出綠營網軍爭議。（資料照／記者游宗樺攝）

高嘉瑜遭林秉樞家暴尚未落幕，本月5日晚間有民眾發現，林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，並增列該事件中特定人士資訊。對此，國發會當晚隨即發出聲明，稱該IP（117.56.178.41）其實屬於交通部公路總局對外上網線路，意外掀起綠營網軍網內互打的案外案。

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經過22天調查，交通部公路總局27日一早8時發表聲明表示已經查明此案，涉案人員為監理所契約服務員（臨時人員），平時負責研考、交安宣導等業務，因為一時好奇，才會利用監理所內的電腦編輯維基百科頁面，造成外界質疑與誤解，後續將交由主管機關依相關規定進行處置。

交通部公路總局聲明全文如下：

有關12月5日社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP（117.56.178.41）修改維基百科事件」，經公路總局鍥而不捨的努力下，全案已查明。

公路總局於12月6日即邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視該局所有網通設備紀錄後確認非屬資安事件，同時並清查該局於12月2日20:42相關時段之網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦在該時段有連線維基網站的紀錄。

經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄為查詢與本案無關的維基網站網頁，另1部某監理所的電腦則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。

為儘速釐清案情，該局將須進一步查證之第3部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。

另經約詢該員已坦承因出於好奇心而有該編輯行為，且未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，致影響公路總局信譽，深感歉意。

查該同仁為監理所契約服務員（臨時人員），平時負責研考、交安宣導等業務，後續主管監理所將依相關規定進行處置。