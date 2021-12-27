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林秉樞案維基頁面遭變更！　監理所臨時人員稱「一時好玩」下場慘了

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲林秉樞（右）維基百科頁面遭更改，如今全案終結。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

記者許維寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞家暴，意外扯出綠營網軍往內互打爭議。事後林秉樞事件的維基百科更遭更改特定條目，經查IP卻來自交通部公路總局，公路總局第一時間澄清局內IP並未連線維基百科（IP 103.102.166.224），之後擴大清查今天表示確實曾有一名監理所臨時人員曾經編輯林秉樞資料頁面，並聲稱是一時好玩，但公路總局將依規定懲處，目前懲處仍在討論中，但最重可能被解聘。

公路總局今天表示，有關12月5日社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」全案已查明。

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公路總局說，於12月6日即邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視局內所有網通設備紀錄後確認非資安事件，同時清查該局於12月2日20時42分相關時段網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦在該時段有連線維基網站的紀錄。經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄為查詢與本案無關的維基網站網頁，另一部某監理所的電腦則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。

公路總局說經查證第三部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。約詢該員已坦承因出於「好奇心」而有編輯行為，且未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，致影響公路總局信譽，深感歉意。

公路總局也談到，查該同仁為監理所契約服務員臨時人員，平時負責研考、交安宣導等業務，後續主管監理所將依相關規定進行處置。公路總局局長許鉦漳則表示，該員平常安靜不多話、也不出風頭，目前懲處仍須經過討論，最輕可能記申誡、警告，最重則可能解聘。

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