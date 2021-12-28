Omicron初期症狀不一樣　「喉嚨沙啞」是警訊！有感冒症狀就該篩

▲英國科學家指出，Omicron初期症狀與先前毒株不同。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國「ZOE新冠疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）指出，Omicron的初期症狀與先前毒株非常不同，患者經常通報喉嚨搔癢、導致聲音沙啞，成為最新警訊之一。該公司首席科學家斯佩克特（Professor Tim Spector）透露，Omicron症狀更像是普通感冒，卻也因此更容易被忽視，建議出現感冒症狀者，最好盡速接受篩檢。

《鏡報》等外媒報導，「ZOE新冠疾病症狀研究」持續利用民眾的回饋追蹤疫情，研究團隊表示，除了喉嚨沙啞，鼻塞、盜汗以及食慾不振近期也被記錄為Omicron初期症狀之一。

南非最大健康保險公司「發現健康」（Discovery Health）首席執行長羅奇（Ryan Roach）上周也表示，喉嚨沙啞如今成為Omicron患者最常見的症狀，通常還會伴隨鼻塞等不適狀況。

英國國民保健署（NHS）資料顯示，3大最常見新冠傳統症狀是發燒、持續性咳嗽、味嗅覺改變或喪失。南非庫琪博士（Dr Angelique Coetzee）是首個針對Omicron提出警告的學者，她形容Omicron是「極度溫和的」，但也警告頭痛、肌肉痠痛等特定症狀可能會更強烈，尤其未接種疫苗者更是如此。

英專家警告：感冒患者「恐有一半實為新冠」 有這3症狀就要篩

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