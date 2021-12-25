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英專家警告：感冒患者「恐有一半實為新冠」　有這3症狀就要篩

▲▼ 英國疫情／倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍，民眾戴上聖誕樹頭套。（圖／路透）

▲ 倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍，民眾戴上聖誕樹頭套。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron導致英國病例激增，22日確診數創下史上新高，英格蘭平均每45人就有一人染疫。專家警告，英國感冒患者中估計有一半實際上是感染新冠病毒，由於感染Omicron症狀較輕，呼籲民眾只要感覺喉嚨痛、流鼻涕和頭痛，就應接受篩檢。

《英國廣播公司》（BBC）報導，英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）研究團隊持續利用民眾的回饋追蹤疫情，估計出現感冒症狀的患者中多達半數實際上是感染新冠病毒。

英國22日通報10萬6122起病例，單日確診數首度突破10萬，創下史上新高。最新估計表明，截至16日為止的一周內，英國足足有130萬人檢測呈陽性，創下英國國家統計局（ONS）統計以來最高紀錄，佔總人口的2.1%，英格蘭過去一周平均每45人中就有一人確診。

專家表示，確診數每3天翻一倍，引發衛生官員擔心，會為醫療系統帶來壓力。初步研究表明，Omicron較為溫和，重症者少於其他變種病毒，但大規模感染潮仍代表將有許多人需要醫院護理，也會有許多醫護人員染疫。

ZOE研究小組說明，過去一周確診數爆炸性增加是Omicron所引起，導致每天約14.4萬人染疫並感到不適。多數確診新冠病毒的患者症狀溫和，有些甚至沒有任何症狀，但仍會使部分患者演變為極度重症，包括未接種疫苗者。

ZOE團隊首席科學家斯佩克特（Tim Spector）呼籲，出現類似感冒症狀的民眾應接受篩檢，「過去一周內有症狀的病例急劇增加。對多數人來說，感染Omicron感覺更像是普通感冒，從喉嚨痛、流鼻涕和頭痛開始。」

由於目前正值聖誕節，當局建議民眾，與親友見面前應自行快篩，這將有助於揪出可能無症狀但仍具傳染性的病例，以防他們將病毒傳染給其他人。

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