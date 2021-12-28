義大利將爆大癱瘓！專家見1數據直搖頭　「2周內1000萬人要隔離」

▲義大利現行防疫規定，確診接觸者如果有打疫苗須隔離7天，但未接種疫苗者必須自我隔離10天。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利上週確診人數連3日創新高，更在25日創下單日5萬4762例紀錄。依據政府規定，新冠接觸者若沒打疫苗必須隔離10天，但衛生專家預測，未來2周內可能有100萬人染疫，這意味著1000萬名接觸者被隔離，警告這有可能癱瘓全國，呼籲鬆綁防疫規定。

路透報導，義大利現行防疫規定，確診接觸者如果有打疫苗，自我隔離期為7天，但未接種疫苗者必須自我隔離10天。Gimbe主席卡爾塔貝洛塔（Nino Cartabellotta）表示，每名確診者平均會有5到10名密切接觸者，同時預測未來2周內恐有100萬人感染新冠，「這代表著可能有500萬至1000萬名的接觸者被送往隔離。」

義大利人口約6000萬人，若以卡爾塔貝洛塔口中的1000萬人來計算，恐怕會有六分之一的國人同時處於隔離狀態中，如今隨著Omicron變異株強勢壓境，整個國家將面臨癱瘓危機。

病毒學家普瑞奧斯科（Fabrizio Pregliasco）也認同卡爾塔貝洛塔的想法，「顯然在目前這個階段，隨著Omicron擴散，我們必須考慮改變應對方式，否則我們將面臨全面封鎖。」

政府新冠小組專員菲廖奧羅（Francesco Paolo Figliuolo）指出，政府如今正在考慮修改隔離規定。部分政治人物認為，若完全接種者沒有出現症狀，不應被隔離，也有人覺得，未來限制措施應針對拒打疫苗者即可。

依據官方數據，近80%義大利民眾已完整接種，29%的人施打第3劑。義大利政府23日加強防疫措施，包括禁止所有公開跨年慶祝活動、夜店等場所停止營業至1月31日，防止大規模社交活動，防堵疫情。

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