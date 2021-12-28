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香港空手道團赴哈薩克5人染疫　1人確認「感染Omicron毒株」

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港27日新增14例Omicron確診，累計個案增至58例。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣空手道代表隊確診人數增至12人，目前已進一步做基因定序。香港也有5名由哈國返回的空手道運動員染疫，據今（28）日通報，當中一名選手劉知名確認感染變種病毒Omicron。

▲劉知名聖誕節當天在臉書PO文報平安。（圖／翻攝自臉書）

香港23日有5名香港空手道運動員乘搭KE607航班，從哈薩克斯坦經南韓抵港後確診，其中4人感染N501Y及T478K變種病毒株。據今早通報，空手道運動員劉知名基因定序結果出爐，確診感染Omicron。

劉知名日前受訪時透露，此次亞錦賽大會防疫做得較差，包括檢測安排、多人不戴口罩及疑似有當地民眾觀賽等。

▲隨隊前往哈薩克移地訓練的東奧銅牌文姿云日前報平安。（圖／記者杜奕君攝）

台灣赴哈薩克比賽的空手道選手則累計有12人確診，目前已進一步做基因定序。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞27日表示，定序最快28日下午或傍晚就有初步結果。

羅一鈞指出，目前確診的12位代表團的相關人員中，有10位有發燒、咳嗽和流鼻水症狀，喉嚨痛、喉嚨癢及全身倦怠等都有，另外有2人屬於無症狀，目前都沒有出現中重度以上狀況，都以輕症情形在負壓隔離病房中接種完善治療，他們的病毒量Ct值也有從11~34不等，所以每個人病毒的變化量狀況還是不太一致，都在醫療團隊監控中，會有最完善照顧。

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