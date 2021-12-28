賴薇如男友挨告詐欺　精品健身房「無預警歇業」投資人200萬飛了

記者劉昌松／台北報導

藝人賴薇如男友邱樂偉(Royal Chiou)經營「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，主打高端精品健身，入會費從3萬5千元起跳，卻在開張2年後，今年7月26日無預警宣布結束營業，不少消費者權益受損，今天還有投資人到台北地檢署，按鈴控告邱樂偉，明明已經在討論紓困計畫，還宣稱要開分店，騙投資200萬元，涉嫌詐欺取財罪。

▲共襄創投執行長謝喻詠(右)在律師徐子雅陪同下，到北檢按鈴控告邱樂偉涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

曾是喬傑立家族女團《七朵花》的成員賴薇如，2019年11月和邱樂偉到信義區夜店開包廂消費，因簡姓男子擅自進包廂找賴薇如對飲，邱樂偉上前阻擋引爆衝突，最後因打傷簡男，被士林地院依傷害罪判拘役30天，可易科罰金，經上訴高院已遭駁回。

而邱樂偉經營的「Dynasty皇家官邸聯誼會」，2019年在台北市中山北路五段開幕，消費者分為VIP與VVIP，入會費分別為3萬元與10萬元，打著台灣首創精品健身房招牌，推出人臉辨識的會員系統，即便沒有帶卡也能靠臉進場，提供室內訓練課程進階至戶外馬術、射箭、高爾夫、遊艇水上活動、公路車等項目，招募期間3個月已破300名會員。

▲藝人賴薇如與男友邱樂偉。（圖／翻攝IG:royalisroyal）

不過新冠肺炎疫情衝擊，Dynasty在7月26日宣布決定結束營業，共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠28日在律師徐子雅陪同下，到北檢按鈴指控，邱樂偉明知俱樂部在2020年6月3日的股東會上開始討論紓困事宜，沒有展店計畫，卻在7、8月間表示將開始募資開加盟店，共襄創投因此投資200萬2000元並取得皇家公司14萬3000股。

共襄創投認為，邱樂偉根本未曾啟動任何加盟展店計畫，2021年開始，還不斷向股東釋出虧損訊息，並於4月8日的臨時股東會主導公司解散，緊接著於8月5日股東常會決議清算，涉嫌詐欺取財罪，提告除了捍衛自身權益外，也要防止邱樂偉故技重施而有其他受害人出現。

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