2022年預測！美年初「確診死亡飆升」達集體免疫　回歸正常時間曝

▲佛奇表示，美國新冠肺炎疫情會在明年1、2月迎來高峰。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全美首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國新冠肺炎疫情會在明年1、2月迎來高峰，隨著Omicron病毒快速傳播，美國多數人遲早都會染疫或打完三劑疫苗，這時就能達到群體免疫，疫情就能逐漸回穩。另外有專家指出，明年7月有可能回到「正常」生活。

根據Axios報導，佛奇（Anthony Fauci）指出，美國疫情到了明年1、2月會變得非常嚴峻，確診數、住院率和死亡率會不斷攀升，但這也代表著美國多數人遲早透過染疫，或者是打完三劑疫苗來獲得一定程度的保護力，形同達到集體免疫。

佛奇說，「當你達到那個階段，除非出現更奇怪、能夠避開所有保護的變種病毒，這情況也不常見，那麼我們的疫情就能穩定下來。」但他也沒有否認施打第四劑疫苗的可能，「這完全是在想像範圍內的。」

哈佛大學流行病學家哈那居（Bill Hanage）表示，當Omicron病毒的浪潮開始時，很難想像有哪個地方能夠倖免，「當春天來臨的時候，很多人都會有感染新冠肺炎的經歷。」布朗大學公共衛生學院急診醫師拉妮（Megan Ranney）則說，最好的情況就是Omicron病毒重創所有美國人，造成一個月或一個半月的混亂，然後就能熬過去。

拉妮也提到，「最糟糕的情況就是，Omicron病毒讓狀況變得更嚴重後，壓垮我們的醫療系統，然後出現更糟糕的變種。」賓州大學醫學系教授易曼紐（Zeke Emanuel）認為，人們永遠不可能擺脫新冠病毒，「我們永遠無法回到2019年前的正常生活，新冠病毒會繼續傳播，成為日常生活的一部分，最樂觀的狀況是，在明年7月時，我們已經非常接近正常。」

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