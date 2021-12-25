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信義、仁愛鄉搶全國頭香啟動遠距醫療　鄉民不下山就有專科門診

▲仁愛鄉繼信義鄉後啟用遠距醫療，南投縣鄉鎮包辦全國前二。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉繼信義鄉後啟用遠距醫療，南投縣包辦全國山區鄉鎮前二名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為克服原鄉專科醫療普及難題，南投縣衛生局爭取信義、仁愛2山鄉衛生所納入衛福部「遠距醫及健康照護服務建置計畫」，並在全國40個地方衛生所中，優先取得近220萬元補助，信義鄉衛生所於17日正式建置完成啟用，仁愛鄉衛生所也在22日跟進啟用遠距醫療專科門診，全國第一、二個落實遠距醫療專科門診的原鄉衛生所都落腳在南投。

信義鄉衛生所主任史皓偉指出，偏鄉缺少醫療專科門診的設備與醫師，極易造成病患就醫意願低落而延誤就醫的憾事：過去曾有80歲老婦臉上出現小紅痣，半年內就長到0.5公分大，卻因路途遙遠未赴專科醫院檢查診療，直到暴增到2公分大，才聽勸就醫，確診為皮膚癌，如果及早就醫確診切除，患部面積就能大幅減小，他相信以後這樣的遺憾能大幅減少，感到很開心。

縣府衛生局長陳南松指出，仁愛、信義2原鄉幅員遼闊且部落分散山區，交通不便利，很難吸引醫事人力開業服務鄉民，過去得靠「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫，IDS」，改善偏鄉醫療分布不均；因此在中央規劃推動山地原鄉「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」後，衛生局即全力提報計畫爭取，希望消弭偏鄉醫療量能的不足。

▲信義、仁愛2鄉衛生所「遠距醫療專科門診」率先全國啟動。（圖／南投縣政府提供）

▲▼信義、仁愛2鄉衛生所「遠距醫療專科門診」率先全國偏鄉啟動。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉繼信義鄉後啟用遠距醫療，南投縣鄉鎮包辦全國前二。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，為加強長者健康照護及多元化醫療服務，消彌偏鄉醫療量能的不平等，提升偏鄉就醫安全及醫療服務品質，衛福部補助不僅補助南投縣政府219萬5,000元，衛生局更以最快速度完成信義、仁愛兩鄉遠距醫療專科門該的軟硬體建置，17日信義鄉衛生所率先啟用，成為全國第一，而在衛生局積極媒合仁愛鄉衛生所與埔里基督教醫院合作下，今天再啟用仁愛鄉「遠距醫療專科門診」，也讓南投縣包辦全國前兩名領先啟用山地原鄉。

縣府衛生局指出，南投山地原鄉推動「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，提供的專科門診服務以衛生所欠缺項目為主：信義鄉民即起於每月第二週星期一上午8時30分至11時30分，與每月第四周星期五上午8時30分至11時30分，都可到衛生所享有耳鼻喉科、眼科及皮膚科的遠距醫療專科門診服務，由在地醫師透過視訊通訊方式與遠距專科醫師共同診察。

仁愛鄉方面，陳南松指所有遠距醫療設備都是可攜式，透過5G通訊結合醫療影像設備，可由衛生所醫師與遠端的埔基醫院專科醫師共同會診，連部落衛生室都能提供服務，未來甚至行動不便的長照對象也可不出家門，即能接受專科醫師遠距診療，仁愛鄉衛生所定於每周三上午9時30分至11時提供皮膚科遠距醫療專科門診服務。
 

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信義鄉仁愛鄉遠距醫療門診

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