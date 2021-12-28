緬甸「天菜和尚」挺示威遭判3年勞改！多次衝前線、千字文轟軍警

▲緬甸天菜和尚Paing Takhon遭判3年勞改。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



記者王佩翊／編譯

有「天菜和尚」封號的25歲緬甸男模Paing Takhon因在社群媒體公開支持示威遊行，同時表態反對軍事政變，遭到當局逮捕。此外，TC Candler 28日宣布百大帥哥名單，Paing Takhon勇奪第一，然而諷刺的是，稍早他的律師也宣布，仰光法院27日正式判他3年勞改，而家屬對於相關判決感到十分悲痛，將會考慮是否上訴。

▲▼Paing Takhon 4月遭軍警逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon、IG／Paing Takhon）

曾經獲選全球百大最帥臉孔第10名的緬甸男模Paing Takhon因擁有188公分的身高、精壯的8塊肌以及帥氣臉蛋，且先前短暫出家，因此被封為「天菜和尚」。TC Candler 28日公布2021年度的最新名單，Paing Takhon更是直接打敗曾得第一名的防彈少年團（BTS）成員V，登上冠軍寶座。

可惜的是，Paing Takhon先前因公開支持示威並反對軍事政變，在4月8日遭當局以「誹謗軍政府」罪嫌逮捕，甚至因此在獄中度過25歲生日。他的律師接受《法新社》採訪時悲痛表示，Paing Takhon的判決結果已在27日正式出爐，他被判處3年勞改，家屬與律師團將會考慮是否再上訴。

▲律師曾曝光探監照，只見Paing Takhon面容憔悴。（圖／IG／paingtakhonfc）



他的律師10月曾曝光他的監獄照，只見身穿白色上衣的Paing Takhon雙手掛在鐵欄上，對著鏡頭強顏歡笑，企圖不想讓大家擔心，卻讓粉絲看了更心碎。事實上，早在4月Paing Takhon被逮後，就有網友公開他遭逮後的近照，只見照片中的Paing面容憔悴，眼神空洞，更曾引起網友擔憂。

▲Paing Takhon被逮後曾經被網友目擊。（圖／取自IG）



Paing Takhon在政變爆發後，隨即更換社群軟體大頭貼，穿上紅色衣服，高舉3指革命手勢，力挺示威者，同時也多次親自上街抗爭。他痛批軍方無情殺害平民，有如恐怖份子，「我們的年輕人沒有其他和平國家的自由與基本人權，任何人都可能被殺害，毫無言論自由」。他也曾透露，若自己被抓走，希望每位緬甸公民不要放棄，持續竭盡最大努力，幫助與支持國家，然而卻還是難逃遭逮命運。

Paing Takhon也在臉書發出一篇致各國領導的公開信，強調作為緬甸公民，他必須誠懇地請求聯合國採取行動，「比我年輕的平民、孩子被軍隊無情殘殺，當其他和平國家的孩子和青年可以享受應得的自由時，我們國家的年輕人在此刻連基本人權都沒有，更糟的是，他們當中任何一人都可能因正義而死。」

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