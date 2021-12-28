他雨中撐傘遭雷擊瞬間成火球！　驚悚畫面曝「我就像隻烤雞」

▲羅賽德在雨中撐傘被雷擊中後撿回一命。（圖／翻攝自RiauNews）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名35歲的保全日前撐著雨傘在大雨中巡視工廠時，突然有一道閃電從天而降擊中他，當場爆出大量火花，他也瞬間倒在地上，掙扎幾下後昏迷。幸運的是，羅賽德被緊急送到醫院後撿回一命，他回憶起當時狀況表示，「我當時就像隻烤雞一樣。」

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live. 当選確率 #Bitcoin #NFTs $BTC $ETH #ALERT pic.twitter.com/4XhW6Oh3U9 — Lexus RZ (@Heritzal) December 26, 2021

根據《Tribun news》報導，雅加達一間重機械工廠的保全羅賽德（Kondisi Abdul Rosyid）26日在大雨中撐著雨傘到廠區巡邏，沒想到天空中突然打下一道閃電，從推特曝光的影片可以看到，保全當場被閃電擊中，畫面中爆出大量火花，火光消失之後，只看到保全倒在地上掙扎了幾下後，就徹底暈倒失去知覺。

保全的其他六名同事看到後，立刻衝上前將他抬起送醫，所幸該名保全只有手部被燒傷，幸運地存活了下來，並在醫院休養4天後返家休養。羅賽德事後回憶起當時的狀況表示，當時他帶著一把雨傘，手上還有對講機，「我當下只有手指跟腳趾能動，全身非常僵硬，我當時就像隻烤雞一樣。」

羅賽德的左手臂、左腿和腳踝傷勢較重，就連胸前都有傷勢，但他現在恢復狀況良好，只是無法久站，還需要定期復健和回診。專家認為，應該是保全試圖用手上的無線電通話時，吸引了閃電，才會導致事故發生；但也有人推測，雨傘也增加他被閃電擊中的機率。

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