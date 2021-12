他雨中撐傘遭雷擊瞬間成火球！　驚悚畫面曝「我就像隻烤雞」

▲羅賽德在雨中撐傘被雷擊中後撿回一命。(圖/翻攝自RiauNews)



記者張方瑀/綜合報導

印尼一名35歲的保全日前撐著雨傘在大雨中巡視工廠時,突然有一道閃電從天而降擊中他,當場爆出大量火花,他也瞬間倒在地上,掙扎幾下後昏迷。幸運的是,羅賽德被緊急送到醫院後撿回一命,他回憶起當時狀況表示,「我當時就像隻烤雞一樣。」

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live.