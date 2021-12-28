單日破10萬例！法國宣布加強防疫：強制在家上班1周至少3天

▲法國疫情來到2年前爆發以來的高峰，每10萬人有700人以上染疫。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

法國25日單日新增確診超過10萬人，創歷史新高。政府27日宣布加強防疫，自1月3日起所有企業若能執行居家辦公，必須強制實行一周3天在家上班，所有公共集會室內活動人數上限為2000人、室外5000人，搭乘大眾運輸工具、進入電影院禁止飲食，但跨年夜不會實施宵禁，學校將按計畫於1月初開學。

綜合路透、法廣報導，法國疫情來到2年前爆發以來的高峰，每10萬人有700人以上染疫，且7天滾動平均數據顯示，日增確診數突破7萬例。

這讓法國政府宣布新一波防疫措施，自明年1月3日起，大型集會將受到人數限制，室內最多2000人、室外最多5000人，音樂會禁止觀眾站立，進入電影院、搭乘大眾運輸工具時禁止飲食，酒吧、咖啡廳只能坐著消費，原定1月份的新年祝福儀式全數取消，但宗教禮拜、政治選舉活動不受此限。

總理卡斯特克斯（Jean Castex）也說，只要居家辦公可行，所有企業行號員工都必須在家上班一周至少3天，為期3周，若可以一周4天在家上班。針對口罩政策，他說明，部分城市市區必須戴口罩，這部分將交由省長、市長共同決定；另外，現階段不會採取宵禁措施，跨年夜同樣如此，學校也將按計畫於1月初開學。

卡斯特克斯表示，法國現階段應對疫情的戰略就是疫苗接種，自28日起，在打完第2劑疫苗3個月後，就能接種加強劑。另外，一旦議會通過，疫苗通行證將於1月15日生效，也就是民眾未來出入餐廳、酒吧、博物館等場所時，必須要有提供已接種過疫苗的疫苗通行證，而非現行的健康通行證。

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