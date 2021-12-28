妙齡女車上遭綁喊救命！路人急報警...情侶玩「綁架遊戲」下場曝

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

今年11月，一對年輕男女將租來的黑色轎車，臨停在北市博愛特區重慶路南路的公車站前，但副座的女子卻突然對著窗外大喊「救命」、「綁架」等，路過路人見到女子雙手遭安全帶綑綁，以為女子有危險，慌忙報警求助；熟知警方當場後，才知道這對情侶只是在「開玩笑」，認為2人涉嫌誣告，將2人移送偵辦。台北地檢署偵結後，認為2人行為雖然不妥，但因2人沒請他人報案，與誣告罪的構成要件不符，對2人採取不起訴處分。

▲女子坐在黑色自小客車大喊綁架，向路人呼救，最後警方逮人原來是鬧劇一場。（圖／記者邱中岳翻攝）

今年11月25日，北市一名路人在重慶南路上等公車，而臨停在一旁的一輛黑色租賃車上卻突然有一名女子，大喊「綁架、救命」，路人見女子被安全帶綑綁，擔心女子遭人綁架，立即報警處理；熟知，警方獲報到場後才發現全是烏龍一場！

警方獲報後調查車牌號碼，急忙調派線上大批警力，沿路調閱監視器畫面巡查2人的蹤跡，最後在一處牛肉麵店裡發現準備用餐的2人，詢問之下才得知，女子根本沒有遭人綁架，2人只是想開玩笑、在玩「綁架遊戲」，想看看警方和路人的反應，讓警方相當傻眼，怒斥「浪費社會資源」，同時也將2人依涉嫌誣告罪，移送地檢署偵辦。

應訊時，女子向檢警表示，當天因為車上有開暖氣，車窗本來就不是密閉的，她沒有刻意搖下車窗要路人幫忙報警，她只是在和男子開玩笑而已，真的沒有想到事情會鬧這麼大。

台北地檢署日前偵結，勘驗相關監視器畫面後，認為當時確實看不出女子是否有請路人幫忙報警，且報案的路人亦無和女子有任何互動或對話，儘管檢察官仍認為女子的行為不妥，但由於女子的行為仍與誣告罪構成要件不符，對2人採取不起訴處分。