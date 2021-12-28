三重男爬進前租屋處行竊　失風由偷變搶！綑綁房客盜領11萬

▲江男搶走周男2張提款卡，到銀行盜領11萬元，變裝畫面被拍下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子跑到前租屋處，按電鈴問現任房客「我有法院傳票寄到這裡」，實則探查屋內狀況，到了半夜再爬窗進入行竊，結果失風被發現，竟直接拿水果刀控制房客，用膠帶綑綁手腳，拿走2張提款卡領走11萬元，警方獲報循線在桃園將他逮捕，訊後依強盜罪移送偵辦，新北地院裁定羈押。

據了解，55歲江姓男子有毒品、竊盜前科，是名慣竊，日前缺錢購毒，11月間跑到三重區正義北路的1樓前租屋處，按電鈴向現任房客58歲周姓男子詢問「我有法院傳票寄來這裡，有沒有看到」，實則來探訪周男家內狀況。

▼警方循線在桃園將江男逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

1個多月後，12月21日凌晨2時許，江男從氣窗爬進周男家中打算行竊，就在翻箱倒櫃時驚醒周男，江男立刻跑到廚房內，持水果刀架住他，再拿膠帶綑綁手腳，要求拿出提款卡並說出提款卡密碼，隨後到重新路上的銀行ATM分別提出10萬、1萬元現金，得手後搭計程車逃逸。

周男自行脫困後，先到銀行註銷提款卡，要求止付，之後到轄區派出所報警。警方獲報立即成立專案小組，調查江男逃逸路線，22日下午3時許，警方在桃園龍潭區中正路上將他逮捕，起獲剩餘贓款4萬多元，他坦承欠下購毒費用，為了還錢才會鋌而走險，由偷變搶，訊後依強盜罪移送偵辦，新北地院裁定羈押。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼警方起獲剩餘贓物贓款。（圖／記者陳以昇翻攝）