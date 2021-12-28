楊志良演講提朴正熙死因！高喊「把蔡英文抓起來」　沈榮欽怒了

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

孫文學校總校長張亞中及網路媒體「政經關不了」主持人彭文正教授聯名發起「論文速還真」群眾集會活動，25日邀請前衛生署長楊志良演講，不料他卻突然提到南韓已故前總統朴正熙的死因，還鼓動民眾「把蔡英文抓起來」，讓加拿大約克大學副教授沈榮欽不禁痛批，「鼓動暗殺國家元首應該人人唾棄」。

張亞中與彭文正跨洋聯手號召的這場追查蔡英文論文真相的群眾集會活動，特別選在行憲紀念日下午2點，在凱達格蘭大道舉行，希望如此咫尺的距離，讓蔡英文能聽見人民的訴求。楊志良25日出席演講，他先是大力批評總統蔡英文，接著又詢問在場是否有國安局、調查局與警察人員。

等到底下人群中有人回覆「有」之後，楊志良便說「各位朋友，下一次看到蔡英文的時候，你們要學⋯你知道韓國的朴正熙是怎麼死的嗎？你們知道嗎？」台下民眾則回「暗殺」。楊志良聽聞後表示，「你講，我不敢講。」然後又稱，「各位國安局的朋友、調查局、警察局的朋友，我剛剛哪一點講錯了你告訴我，如果是的話，下次你們就把蔡英文給抓起來！」

▲南韓前總統朴槿惠與父親朴正熙。（圖／達志影像／美聯社）

針對楊志良說法，沈榮欽也在臉書發文怒轟，「鼓動暗殺國家元首應該人人唾棄」。許多網友也紛紛留言，「楊的言行違法了吧？公開鼓動情治人員叛亂，謀殺國家元首？」、「楊志良已經瘋狂，竟然説出這種恐嚇言論？」、「天！我的天！怎麼會有國家前官員說出這種高度暗示的恐怖言論！」、「這違法了，相關單位不出動嗎？」

據了解，朴正熙為第5至9任南韓總統，以儉樸著稱，任內成功帶領南韓實現經濟成長的領導人，更創造了「漢江奇蹟」，他曾多次躲過了北韓間諜的暗殺，但最終卻遭到心腹背叛，死於韓國中央情報部首長金載圭的槍下。

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