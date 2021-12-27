台灣智庫／蔡英文滿意度57.9%、蘇貞昌53.1%　完封公投功臣曝

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

「新台灣國策智庫」27日舉行「四大公投後的政治新局之展望」民調記者會。其中，總統蔡英文的滿意度達57.9%、行政院長蘇貞昌有53.1%，兩人滿意度都有大幅回升的現象；此外，民調也顯示，有20.2%民眾認為，公投完封最大功勞歸於蔡英文，蘇貞昌則有9%居次。

根據台灣國策智庫民調顯示，蔡英文滿意度57.9%、不滿意度31.2%，而蘇貞昌滿意度有53.1％、不滿意度有36.8%，顯示公投結束之後，執政黨大獲全勝下，兩人的施政滿意度都有大幅回升。

對於民進黨成功「四項完封」，民進黨陣營誰的功勞最大？有20.2%認為是蔡英文、蘇貞昌有9%、副總統賴清德有4.2%、高雄市長陳其邁有3.1％，而桃園市長鄭文燦有1.1%。在國民黨方面，民眾認為責任最大的是黨主席朱立倫，其次為資深媒體人趙少康，隨後是新北市長侯友宜。

另外，有關四大公投案後，蘇貞昌是否要下台、內閣是否應改組一事。根據民調資料顯示，有55.7%民眾認為蘇貞昌不需下台，有29.6%認為需要下台；內閣改組方面，有超過五成民眾認為，無需進行改組。

對此，台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，蔡英文跟蘇貞昌的滿意度差距相近，獲得民眾高度支持，代表公投結束後，主流民意是站在政府一方，至於閣揆，也不太會異動，除非要參加2022年的縣市長選戰。