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酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄38歲黃姓男子3度酒駕，26日撞上一家4口，造成37歲母親當場死亡。對此，總統蔡英文沉寂一天後發文，卻被網友湧進砲轟，直呼「縣市合併修法動作很快、強渡關山！酒駕罰責修改是否能比照辦理？」

據悉，黃男26日晚間7時20分不顧友人勸說，三度酒駕撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，釀1死3輕重傷慘劇。除了范姓女子不幸慘死之外，范女的15歲的林姓長女雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

▲▼高雄酒駕撞死慈母，黃子洋。（圖／翻攝臉書）

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▲高雄酒駕的黃姓男子。（圖／翻攝臉書）

▲▼遭酒駕男撞死，死者臉書曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃男酒駕，毀了幸福的一家四口。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，總統蔡英文27日晚間7時25分許在臉書發文，提及到新竹為清華大學半導體研究學院揭牌，加上成大、陽明交大和台大，目前「四大半導體學院」全數到位，「這是台灣半導體產業的新里程碑！」

但網友仍在酒駕致死的怒火之中，「出事了，阿嬤！縣市合併修法動作很快、強渡關山！酒駕罰責修改是否能比照辦理？」「酒駕是要不要修法，人民還能忍多久」、「縣市一天不合併不會死但酒駕會」、「我們高雄人現在出門不只要躲慶記，還要躲酒駕」、「以為會發再酒駕零容忍的文，鬼新聞沒幾個人提，連小編都不感興趣，慘了明天又上新聞了」、「酒駕修法！被抓酒駕三次，難道都沒有辦法制裁？老百姓走在路上一點都無安全感，隨時生命就撞飛，小孩子瞬間就沒有媽媽照顧」。

也有人說，「台灣半導體護國群山，謝謝台灣精英的共同努力，請繼續守護台灣」、「總統英明才能領導下，半導產業信任，能走出世界發光」、「台灣科技島，加油。蔡總統」、「感覺台灣只剩半導體」、「台灣在蔡總統的領導愈來愈好眼紅的人越來越多」。

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