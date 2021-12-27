蔡英文有意增聘無任所大使　林佳龍：她鼓勵我為台灣做些事

記者林銘翰／台北報導

正值全球供應鏈重組之際，外傳總統蔡英文決定增聘一位無任所大使，並且屬意由前交通部長林佳龍擔任，外交部正展開人事作業。對此，林佳龍27日受訪時證實，蔡英文有鼓勵他在國際及經濟的議題上，能夠為台灣做一些事情，「目前是有這樣的徵詢」。

▲台灣智庫共同創辦人林佳龍 。（圖／記者李毓康攝）



媒體報導，全球供應鏈重組之際，蔡英文希望能結合台灣的數位優勢，為主推的新南向政策添加動能，經與產業及學界方面溝通，蔡英文決定增聘一位無任所大使，專責「數位新南向」，包括對外聯繫與交涉，並協助行政部門與民間產業建立更緊密的對話合作關係。

林佳龍與民進黨立委陳亭妃、陳歐珀等人27日上午在民進黨中央黨部前召開「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會，與會者包括台南市議員蔡旺詮、台北市議員陳怡君、林世宗、新北市議員李坤城、賴秋媚、陳啟能、林銘仁、陳科名等人。

林佳龍會後受訪時表示，最近這兩個月以來，因為蔡英文有參加台灣智庫、大肚山產創基金會的活動，「當然有鼓勵我們要多在國際跟經濟的議題上，也能夠為台灣做一些事情」，至於是什麼樣的職務，就由相關單位來進行。

林佳龍指出，自己過去在外交及數位科技方面，因為工作的關係，有一些比較熟悉，「如果能夠為台灣盡一些力量，無任所大使是比較自由的角色」，未來看整個未來行政的程序，目前是有這樣的徵詢，他會配合行政程序來辦理。

談及2022年的台北市長選舉，林佳龍說明，民進黨有通過提名機制，未來會採取徵召，一定會做最深入的評估，並且推出最有勝選的人，這個程序就由中央黨部啟動，「做一個黨員，就是全力支持民進黨所提名的台北市長參選人」。

另外，前總統陳建仁也被點名可能角逐台北市長，林佳龍則表示，「大仁哥他是大家都很喜歡的政治人物，他自己的生涯規劃，我們也還不了解」，不過陳建仁現在在各個方面，在台灣是大家都很尊敬的人。

林佳龍也說，有關陳建仁的個人生涯或黨中央的規劃，這個都還止於討論的階段，他相信民進黨的人才很多，也有一些在地經營的、具有全國性支持度的人選，相信中央黨部一定會做最好的評估，大家都會全力來支持。