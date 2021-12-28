串起府城、科技雙核心！台南捷運打造先進未來移居城

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台南不僅是滿載歷史記憶的文化古都、令人回味無窮的美食之都，同時富含濕地、潟湖等多元自然生態，無論一日遊或深度遊，總能從不同主題尋訪這座城市，從市區玩到郊區，府城魅力讓很多人沉醉，不管去幾次都不膩，也使得觀光人數衝六都第一。想在台南慢活輕旅行，利用舒適便利的大台南公車路網，遊各地景點不愁難抵達，未來更有捷運新選擇，可以玩得寬廣，去哪都很方便。

玩台南，想要美美的拍照打卡，佳里木棉綠色隧道很推薦衝一波，是在地人才知道的私房秘境，中午再到小吃熱區國華街尋覓美食，下午接著走訪安平老街來趟歷史巡禮，輕鬆展開一日散步之旅。台南必遊觀光景點多，隨時都能安排不同特色路線的小旅行說走就走，搭上公車就可以輕鬆前往熱門景點，或是T-Bike單車隨租隨騎自在悠遊，想去哪就去哪，為了提供更完善的大眾運輸服務，目前也在積極規劃捷運路網，除考量觀光，更重要的是推動城市未來整體發展，滿足市民通勤、就學、就醫等運輸需求。

因此，台南市政府自102年起擘劃公共運輸系統進行改革，107年起更陸續爭取「優先路網藍線、綠線、紅線規劃作業」可行性研究及綜合規劃費用，並獲中央「前瞻基礎建設計畫–軌道建設」補助。優先路網將以串連府城地區、台南科學園區、沙崙綠能科學城等多核心為主軸，不只平衡城鄉發展，又可連結高鐵、台鐵與捷運，強化科技雙核心引擎產業群聚及台南市科技產業發展競爭力，升級交通連結進而擴大台南都會區生活圈，再透過紅線延伸至高雄，發展區域治理及智慧運輸科技廊道，型塑「南高大南方大發展」，打造「三鐵匯聚新核心、四通八達開心局、三心鼎立耀古都」，翻轉古都躍昇科技新城。

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優先路網中第一期藍線、第一期藍線延伸線、綠線及紅線等四條路線均已獲前瞻軌道計畫補助，目前第一期藍線是本市進度最快的捷運路線，已完成綜合規劃期中作業；第一期藍線延伸線及紅線均已進行至可行性研究期末作業階段，而綠線刻正進行民意溝通作業，後續將依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」按部就班推動。另外，連結本市南科及沙崙綠能科學城的路線也已納入優先路網，俟交通部審議備查後即爭取經費辦理規劃作業。

做為宜居親民的文化首都，台南極力打造便捷智慧的交通環境，不斷升級公共運輸，除了全市現有123條公車路線，以及各區建置的T-Bike站點，未來在先進運輸系統加入後，將為整體路網拼上最後一塊拼圖，代表城市進步的象徵之外，生活、遊玩可以快捷有效率的暢行無阻，對於在地人或外地客來說，絕對是最有感的交通服務。