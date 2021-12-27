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「俗女養成記」草地音樂！創作美聲琳誼《蚵仔麵線》繚繞西拉雅　

▲台南西拉雅草原音樂祭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台南西拉雅草原音樂祭 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台南報導

有多久沒有享受在大草原上，感受微風輕拂，美妙音樂圍繞的輕鬆休閒時光!交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處聽見廣大年輕人的心聲，於24日舉辦西拉雅「Chill嗨嗨」系列活動之「草原音樂祭」，邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱，活動於官田遊客中心大草原開放民眾免費入場！

西拉雅「Chill嗨嗨」系列活動從12月開始，11日至31日共舉辦8場次，活動主題包含「草原市集」、「草原童玩節」、「草原音樂祭」。24日最受年輕人矚目喜愛，專屬西拉雅風景區的「草原音樂祭」熱鬧開演！今年音樂祭整體曲風以清新、原創為主題，邀請多組藝人輪番演出，包含街聲超人氣青井、饒舌歌手春艷，以一首《俗女養成記2》插曲《蚵仔麵線》破百萬點閱率的創作美聲琳誼；首波主打歌《來不及說再見》MV上架首週，觀看次數即破百萬的美型男Ray黃霆睿；金曲組合原子邦妮、雙主唱樂團 Crispy脆樂團、人氣金曲創作樂團 棉花糖_katncandix2等歌手，超強演出陣容，全程免費入場。

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▲台南西拉雅草原音樂祭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《俗女養成記2》插曲「蚵仔麵線」破百萬點閱率的創作美聲琳誼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台南西拉雅草原音樂祭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台南西拉雅草原音樂祭 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外在25、26日舉辦「草原童玩節」，巨大古錐的古早味童玩闖關活動，像是疊疊樂、巨大彈珠檯、彈弓…等，將西拉雅大草原打造為親子遊戲基地，以吸引大小朋友目光，並把爸爸媽媽記憶中的兒時童玩重現，在親子之間創造共同的話題，而且只要完成闖關民眾可免費獲得古早味點心，不但讓大人回味兒時趣味，小孩子更是玩得樂翻天，親子共同樂在其中。活動當日特別邀請大小朋友喜愛的說故事劇場、MOMO家族、波波星球、豆子劇團、快樂鳥故事劇場等親子互動表演，讓遊客一同度過歡樂的親子時光，也為2021年創造快樂回憶，一同迎接2022年的到來。

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