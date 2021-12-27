台南兒童科學館展出「異世界」生物？　網友驚呆了

▲有網友在臉書上PO文，前往台南兒童科學館參觀，看到館內展示的鳥類模型，讓他感到驚奇萬分，好像是從異世界穿越來的生物，引起網友熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書上PO文，前往台南兒童科學館參觀，看到館內展示的鳥類模型，讓他感到驚奇萬分，網友：「像是從異世界穿越來的生物」…，其他網友看到照片，也覺得跟自己的認知大不同，網友紛紛表示：「這要怎麼跟孩子解釋啊？」。

網友PO文指出：「來台南兒童科學館看看，這展出的模型鳥類，是台灣常見的物種，不過模型看起來像是異世界穿越來的生物…，跟我印象裡的完全不一樣！」。

看到網友PO的「麻雀」、「白頭翁」、「鳳頭蒼鷹」3張鳥類模型的照片，網友留言表示，「這科學館應是迷因科學館」、「這看了要怎麼跟孩子解釋啊？」、「這是經歷原爆後的鳥吧？」、「太好笑了」、「南部是不是都這樣？」、「這真的顛覆我對日常見到生物的認知」、「這些照片會誤導小孩」、「負面教材」…。

網友說，如果不看標示牌上的鳥類名稱，根本「猜」不出來這是什麼鳥類，但當看到標示牌，更加讓人傻眼，那白頭翁的模型根本就是「企鵝」，麻雀完全不像「麻雀」，看到「鳳頭蒼鷹」更是讓她笑到「蝦姑」…。

南市教育局回應指出，該展覽設計構想為作者透過台南公園常見10種鳥類行為擬態發想，以回收紙漿捏塑鳥類形體，再運用互動式操作讓民眾感受並認識實際這10種鳥類叫聲，主要設計理念不在於追求精準的「形貌」擬真，而是聲音的傳達。

教育局說，展覽目的係從公園常聽到不同的鳥叫聲，常無法知道是什麼鳥類，透過聲音互動展覽，有助於導入環境生態保育意識，讓我們減少干擾鳥類生存環境，也能更常久能聽到這些鳥類叫聲。

教育局表示，因紙漿捏塑有其獨特創作性，有時吸睛有時讓參觀者宛爾一笑，自展出以來民眾喜好度甚高，尤其家長與孩童互動，在聽鳥叫時，如同在公園的情境感受，更獲得不少好評。

據了解，兒童科學館早期名稱為「台南市中山兒童科學館」，該館「負有兒童成長的印記，對兒童科學知識引導、啟發、發展貢獻卓著，也肩負著台南市兒童科學教育之使命」。2010年台南縣、市合併，兒童科學館與大內區的南瀛天文館合併為「台南市南瀛科學教育館」，南瀛科教館為提供兒童更佳的科學體驗空間，進行兒童科學館內部空間重新整修規劃，並採定期舉辦科學特展的方式，期能發展多樣貌的科學操作體驗展示，提升台南市科學教育能量，發揮兒童科學館的在地功能，2013年定名為「兒童科學館」，以強化識別印象。