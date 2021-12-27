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王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前將車停在機車停等區時，疑似正在使用手機被騎士以行車記錄器拍下。對此，王世堅表示，他拿的是智障型手機，沒有滑不滑的問題。然而，有網友近日捕捉到王世堅在手機店內的畫面，疑似想要將智障型手機更換為智慧型手機。

王世堅22日表示，他使用智障型手機，沒有「滑不滑」的問題，因他年紀較大，放在腳邊確認有沒有民眾或公家單位打電話來，「那是路口，我確實是無心滑行到。」而他當下也客氣地說「抱歉抱歉」，並且收起汽車後照鏡，讓摩托車騎士可以通過，「國人同胞不必要用這種互相錄影、監控方式，尤其是敲打玻璃這種暴戾之氣大可不必。」

對此，有網友在PTT以「世堅要換智慧型手機？」為題發文表示，「之前世堅議員被抓包開車使用智障型手機，現在似乎想通要加入智慧一族了。恭喜議員，祝議員升級成功」，並附上王世堅在蘋果專賣店與店員察看商品的照片。

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▲▼王世堅開記者會澄清占用機車停等區。（圖／記者袁茵攝）

▲王世堅曾在節目上表示，「我為了純淨自己，都不用智慧型手機，只用智障型」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻。（圖／翻攝PTT）

▲網友目擊王世堅在蘋果專賣店購物。（圖／翻攝PTT）

網友看完紛紛留言，「直上iPhone 這麼厲害」、「買個手機也被發現XD」、「堅哥記得買APPLE CARE+啊」、「這年頭還在用智障手機反而是奇蹟了吧XD」、「在挑送給柯p的聖誕禮物啦」、「我智障型也拿到今年5月底才換」、「說不定是買給家人」、「以他的等級，買一台ibon放在車上用都可以」。

也有人說，「到處都有鄉民」、「你們幹嘛一直跟騷世堅啦」、「全民視監中」、「他的外型真的太好認」、「他怎麼一天到晚都被拍」、「大家對世堅也太有愛」、「最近時常看到野生王世堅」、「堅哥好帥XD」「之前看過他到NET買衣服」。

據悉，王世堅曾在政論節目上表示，年輕人因為重度使用網路，受網軍影響，「我為了純淨自己，都不用智慧型手機，只用智障型」，「我這支手機坦白講，比你們那個什麼iPhone都貴，因為我這個已經絕版了，是古董」。

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