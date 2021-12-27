快訊／林智堅宣布棄選「竹竹併」大新竹市長：讓朝野停止政治操作

▲新竹市長林智堅宣布不選「大新竹市長」，投下政壇震撼彈。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市長林智堅27日晚間在記者會正式宣布，為了促成朝野加速修法，經過連日思考，他決定放棄角逐「竹竹併」後首任的「大新竹市長」，「我希望這樣的決定，能夠促使在野各政黨，停止政治操作，讓大新竹升格有助於國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。」

林智堅指出，他9月提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到縣長楊文科的支持，民調上也有近6成的鄉親持合併升格。如今眼看新竹人就要擺脫長期發展困境，契機也近在咫尺，卻因為政黨立場的介入，讓縣市之間兄弟齊心的故事，蒙上政爭陰影。

他表示，他擔憂城市發展的契機，因為他個人而斷送，所以為了大新竹鄉親的福祉，他決定宣布不參選2022大新竹市長，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

林智堅回憶，他7年前在各界不看好的情況下，毅然決然投入2014的新竹市長選舉。而這7年，他用盡全力改造新竹市，只因對故鄉的不捨和在乎，更在今年9月提出大新竹合併的倡議。

他說，如今他做出不選2022大新竹市長的決定，以成全大局，所以在此衷心希望，國民黨等在野各黨派，都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展、新竹縣市民眾的福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格。

林智堅強調，他始終覺得，政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就值得用盡全力去實現。即便他不參選2022的大新竹市長，仍會繼續推動新竹縣市合併升格，在此他也請託所有縣民與市民，不要再繼續沉默了，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣市的鄉親一起發聲「新竹要更好，我們要升格！」

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