「敬佩支持林智堅棄選」　民進黨：遺憾在野黨操作扭曲大新竹

記者陶本和／台北報導

新竹市長林智堅為成功推動新竹縣市合併，一直被國民黨質疑民進黨因人設事；不過，林智堅27日正式宣布「棄選」大新竹市長。對此，民進黨發言人謝佩芬晚間表示，民進黨表達敬佩與支持，大新竹合併升格本來就是關係國家未來發展，以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨的政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅個人不公平的中傷言論，令人遺憾。

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



林智堅晚間表示，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。他希望，這樣的決定，能夠促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

林智堅表示，9月初提出縣市合併升格的倡議後，獲得新竹縣長楊文科的支持，相關民調也都獲將近6成支持，他認為，新竹人擺脫長期發展困境的契機，已近在咫尺，可惜因為政黨立場的介入。

對此，謝佩芬表示，對於林智堅的聲明，民進黨表達敬佩與支持之意，大新竹合併升格本來就是關係國家未來發展，以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨的政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅市長個人不公平的中傷言論，令人遺憾。

謝佩芬強調，民進黨希望朝野政黨應該在林智堅的無私表態下，認真思考新竹縣市民眾真實的需要，不應因為個別政黨的政治算計，違背新竹縣市民眾高度期盼的民意，阻擋新竹縣市合併、升格。